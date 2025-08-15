يزرايل گازا سەكتورىندا گۋمانيتارلىق ءبىتىم تۋرالى دەلدالداردىڭ ۇسىنىسىن قابىلدامادى
استانا. KAZINFORM - دەرەككوزدەردىڭ مالىمەتىنشە، دەلدالدار يزرايلگە گۋمانيتارلىق ماقساتتا اتىستى توقتاتۋعا قول جەتكىزۋ ءۇشىن وعان ىقپال ەتۋ ارەكەتىن جالعاستىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
يزرايل پالەستينالىق حاماس قوزعالىسىمەن كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتقان دەلدالداردىڭ گازا سەكتورىندا 48 ساعاتتىق گۋمانيتارلىق ءبىتىم جاساۋ تۋرالى ۇسىنىسىن قابىلدامادى. بۇل تۋرالى Al Arabiya تەلەارناسى دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
- دەلدالدار يزرايلگە گازا سەكتورىندا 48 ساعاتتىق ءبىتىم تۋرالى ۇسىنىس جاسادى، ءبىراق ول بۇل ۇسىنىستان باس تارتتى، - دەپ كەلتىرەدى ارنا دەرەككوزدىڭ ءسوزىن.
سونىمەن قاتار، دەرەككوزدەر ايتۋىنشا، دەلدالدار يزرايلدى گۋمانيتارلىق ماقساتتا اتىستى توقتاتۋعا كوندىرۋ ارەكەتىن جالعاستىرىپ جاتىر.
ءوز كەزەگىندە Asharq al-Awsat گازەتى دەرەككوزگە سىلتەمە جاساپ، دەلدالدار ازىرلەپ جاتقان «جان- جاقتى كەلىسىم» تۋرالى اقپاراتتىڭ اسىرا ايتىلعانىن جانە ءدال ەمەستىگىن حابارلادى.
- سوڭعى ۋاقىتتا جاريالانعان كەلىسسوزدەر مەن ولاردىڭ قايتا باستالۋى، سونداي-اق 所谓 جان-جاقتى كەلىسىم تۋرالى حابارلاردا كوپ مولشەردە اسىرا سىلتەۋلەر مەن ناقتىلىقتىڭ جوقتىعى بار، - دەپ كەلتىرەدى باسىلىم دەرەككوزدىڭ ءسوزىن.
ول حاماس- تىڭ گازا سەكتورىن باسقارۋ جونىندەگى مىسىر جوسپارىنا بەيىلدىگىن راستادى جانە «حاماس يزرايل اسكەرىن شىعارۋدى باقىلاۋ ءۇشىن مىسىرمەن بىرلەسىپ كوميتەت قۇرۋعا دايىن» ەكەنىن ايتتى.
حاماس دەلەگاتسياسى گازا سەكتورىنداعى قوزعالىس جەتەكشىسى حاليل ءال-حايانىڭ باسشىلىعىمەن سەيسەنبى كۇنى مىسىر تاراپىنىڭ شاقىرۋىمەن كايرگە كەلدى. سول كۇنى مىسىر ءسىم باسشىسى بادر ابدەل اتى كايردىڭ دوحا جانە ۆاشينگتونمەن بىرلەسىپ، حاماس پەن يزرايل اراسىنداعى دەلدال رەتىندە گازا سەكتورىندا 60 كۇندىك اتىستى توقتاتۋ رەجيمىنە قايتا ورالۋ بويىنشا جۇمىس ىستەپ جاتقانىن حابارلادى.
سارسەنبى كۇنى مىسىرلىق «ال- كاحيرا ال- يحباريا» تەلەارناسى دەرەككوزگە سىلتەمە جاساپ، حاماس دەلەگاتسياسى كايردە مىسىردىڭ بارلاۋ قىزمەتى باسشىسى حاسان راشيدپەن كەزدەسكەنىن جانە اتىستى توقتاتۋ مەن ءبىتىم جونىندەگى كەلىسسوزدەرگە تەزىرەك قايتا ورالۋعا مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزگەنىن حابارلادى.
حاماس پەن يزرايل اراسىنداعى كەلىسسوزدەر وتكەن ايدا كاتاردا ۇزىلگەن بولاتىن. يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ 6-شىلدەدەن باستاپ دوحادا ءوتىپ جاتقان قاقتىعىستى رەتتەۋ جونىندەگى كەلىسسوزدەردەن دەلەگاتسيانى كەرى شاقىرىپ الدى. بۇل شەشىم راديكالداردىڭ اتىستى توقتاتۋ جونىندەگى ۇسىنىسقا بەرگەن جاۋابى سالدارىنان قابىلداندى. ا ق ش تا سوڭعى حاماس جاۋابىنان كەيىن دوحادان ءوز كەلىسسوزشىلەرىن كەرى شاقىرۋعا شەشىم قابىلدادى، ويتكەنى بۇل جاۋاپ «گازا سەكتورىندا اتىستى توقتاتۋعا نيەتتىڭ جوق ەكەنىن انىق كورسەتەدى» دەپ مالىمدەدى. ءوز كەزەگىندە پالەستينالىق راديكالدار ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوففتىڭ بۇل باعاسىمەن كەلىسپەيتىنىن ايتىپ، باسقا دەلدالداردىڭ «بەرىلگەن جاۋاپتى ماقۇلداپ، ونى كونسترۋكتيۆتى دەپ اتاعانىن» العا تارتتى.