    13:48, 02 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    يزرايل گازا سەكتورىنا كەزەكتى رەت شابۋىل جاسادى

    استانا. KAZINFORM - يزرايل ارمياسى گازا سەكتورىنىڭ وككۋپاتسيالانعان اۋداندارىنا اۋە جانە ارتيللەريالىق سوققى جاسادى. اتاپ ايتقاندا، گازا جانە رافاح قالالارى اتقىلاۋعا ۇشىرادى، دەپ حابارلايدى انادولى.

    ا
    Фото: Anadolu Ajansı

    قازىرگى ۋاقىتتا يزرايل اسكەرى سەكتور اۋماعىنىڭ 50 پايىزدان استامىن وككۋپاتسيالاعان.

    2025-جىلعى 10-قازاندا، بەيسەنبى كۇنى يزرايل ۇكىمەتى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى ۇسىنىستى ماقۇلدادى. يزرايل مەن پالەستينالىق حاماس قوزعالىسى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ گازا سەكتورىنداعى سوعىستى توقتاتۋ جونىندەگى باستاماسىنىڭ العاشقى كەزەڭى اياسىندا اتىستى توقتاتۋ جانە يزرايلدىك تۇتقىنداردى پالەستينالىق تۇتقىندارعا ايىرباستاۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى.

    9-قازان كۇنى تۇستەن كەيىن گازادا اتىستى توقتاتۋ رەجيمىنىڭ «دە-فاكتو» كۇشىنە ەنگەنى جاريالاندى.

    مىسىردىڭ شارم-ەش-شەيح كۋرورتتى قالاسىندا گازاداعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى قۇجاتقا قول قويىلدى.

    ەسكە سالايىق، 2025-جىلى يزرايل شابۋىلدارى سالدارىنان گازا ەكونوميكاسىنا كەلتىرىلگەن شىعىن 33 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان استى. گازا بيلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى يزرايل شابۋىلدارىنىڭ سالدارى جونىندەگى جىلدىق ستاتيستيكانى جاريالادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
