يزرايل گازا سەكتورىنا كەزەكتى رەت شابۋىل جاسادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل ارمياسى گازا سەكتورىنىڭ وككۋپاتسيالانعان اۋداندارىنا اۋە جانە ارتيللەريالىق سوققى جاسادى. اتاپ ايتقاندا، گازا جانە رافاح قالالارى اتقىلاۋعا ۇشىرادى، دەپ حابارلايدى انادولى.
قازىرگى ۋاقىتتا يزرايل اسكەرى سەكتور اۋماعىنىڭ 50 پايىزدان استامىن وككۋپاتسيالاعان.
2025-جىلعى 10-قازاندا، بەيسەنبى كۇنى يزرايل ۇكىمەتى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى ۇسىنىستى ماقۇلدادى. يزرايل مەن پالەستينالىق حاماس قوزعالىسى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ گازا سەكتورىنداعى سوعىستى توقتاتۋ جونىندەگى باستاماسىنىڭ العاشقى كەزەڭى اياسىندا اتىستى توقتاتۋ جانە يزرايلدىك تۇتقىنداردى پالەستينالىق تۇتقىندارعا ايىرباستاۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى.
9-قازان كۇنى تۇستەن كەيىن گازادا اتىستى توقتاتۋ رەجيمىنىڭ «دە-فاكتو» كۇشىنە ەنگەنى جاريالاندى.
مىسىردىڭ شارم-ەش-شەيح كۋرورتتى قالاسىندا گازاداعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى قۇجاتقا قول قويىلدى.
ەسكە سالايىق، 2025-جىلى يزرايل شابۋىلدارى سالدارىنان گازا ەكونوميكاسىنا كەلتىرىلگەن شىعىن 33 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان استى. گازا بيلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى يزرايل شابۋىلدارىنىڭ سالدارى جونىندەگى جىلدىق ستاتيستيكانى جاريالادى.