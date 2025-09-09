يزرايل گازا قالاسىنا باسىپ كىرەر الدىندا ونى ەۆاكۋاتسيالاۋعا بۇيرىق بەردى
استانا. KAZINFORM - گازا سەكتورىنداعى قاقتىعىستى ۋشىقتىرۋ باعىتىن يزرايل باسشىلىعىنىڭ جاڭا مالىمدەمەلەرى راستاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يزرايل ارمياسى سەيسەنبى كۇنى العاش رەت گازا قالاسىنىڭ بارلىق تۇرعىنىن سەكتوردىڭ وڭتۇستىك بەلدەۋىنە دەرەۋ ەۆاكۋاتسيالاۋ تۋرالى بۇيرىق بەردى. يزرايل قورعانىس ارمياسى (س ا ح ا ل) باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، بەيبىت تۇرعىندارعا قالادان جاعالاۋداعى جولمەن «گۋمانيتارلىق ايماق» رەتىندە بەلگىلەنگەن ءال-ماۆاسي اۋدانىنا قاراي كەتۋگە بۇيرىق بەرىلدى.
- قالادا قالۋ وتە قاۋىپتى. يزرايل كۇشتەرى حاماس-تى تالقانداۋعا بەكىنىپ وتىر جانە گازا قالاسىندا ۇلكەن كۇشپەن ارەكەت ەتەدى، - دەپ مالىمدەدى س ا ح ا ل-دىڭ ارابشا سويلەيتىن وكىلى اۆيحاي ادراي.
ۇندەۋدە پالەستينالىقتاردىڭ سودىرلاردىڭ ەۆاكۋاتسياعا جول بەرمەۋ ارەكەتتەرى تۋرالى حابارلاۋعا بولاتىن تەلەفون ءنومىرى جاريالاندى.
يزرايل باسشىلارىنىڭ مالىمدەمەلەرى
يزرايل قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس ەگەر حاماس قارۋىن تاستاماسا جانە ەكى جىلعا جۋىق ۋاقىت بويى كەپىلگە الىنعانداردىڭ بارلىعىن بوساتپاسا، گازا جەر بەتىنەن جويىلادى دەپ قورقىتتى.
- ەگەر لاڭكەستەر قارۋىن تاستاپ، تۇتقىنداردى بوساتپاسا، ولار ولتىرىلەدى، ال گازا جويىلادى، - دەپ اتاپ ءوتتى كاتس.
ونىڭ X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى حابارلاماسىندا سوڭعى تاۋلىكتە گازا قالاسىنا جاپپاي سوققى جاسالعانى، سونىڭ سالدارىنان 30 عا جۋىق كوپقاباتتى ءۇيدىڭ قيراعانى ايتىلعان. ولاردىڭ اراسىندا ريمال اۋدانىنداعى ار-رۋيا مۇناراسى بار.
يزرايل ارمياسىنىڭ مالىمدەۋىنشە، سوققىلار حاماس-تىڭ باقىلاۋ جانە يزرايل اسكەرلەرىنە قارسى شابۋىل جاساۋ ءۇشىن پايدالانعان نىساندارىنا جاسالدى.
رەاكسيالار جانە سالدارى
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ جاقىندا گازا قالاسىندا «قارقىندى قۇرلىق وپەراتسياسى» باستالاتىنىن مالىمدەدى. جاۋاپ رەتىندە حاماس قوزعالىسى اس-سالام مۇناراسىنىڭ قيراۋىن «ساديزم مەن قىلمىستىڭ ەڭ قاتىگەز كورىنىستەرىنىڭ ءبىرى» دەپ اتاي وتىرىپ، قيراتۋدى ايىپتاپ، ونىڭ سالدارىمەن قورقىتتى.
وسى ارادا پالەستينالىق دەرەككوزدەر تۇرعىن اۋداندارعا جاڭا اۋە شابۋىلدارى جانە سەكتوردىڭ وڭتۇستىك بولىگىنە بەيبىت تۇرعىنداردىڭ جاپپاي قونىس اۋدارۋىنىڭ جالعاسۋى تۋرالى حابارلاپ وتىر.
بۇعان دەيىن س ا ح ا ل گازا سەكتورىنىڭ وڭتۇستىگىندە گۋمانيتارلىق ايماق قۇرىلعانىن حابارلادى.