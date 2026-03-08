يزرايل ارمياسى يرانداعى جانارماي قويمالارىنا سوققى جاسادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل ارمياسى يران استاناسى تەگەراندا بىرنەشە جانارماي ساقتاۋ نىسانىنا سوققى جاسالعانىن حابارلادى، دەپ جازادى انادولى.
اسكەري ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، سوققى جاسالعان يراندىق نىساندار اسكەري ينفراقۇرىلىمدى كۇشەيتۋ مەن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا پايدالانىلعان. سونداي-اق بۇل وبەكتىلەر ارقىلى اسكەري ۇيىمدارعا جانارماي تاراتىلعانى، ال جاسالعان سوققى تەگەران اكىمشىلىگىن السىرەتكەنى مالىمدەلدى.
يزرايل ارمياسىنىڭ وكىلدەرى وپەراتسيالاردىڭ جالعاسۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ، الداعى ۋاقىتتا جاڭا شابۋىلدار جاسالۋى ىقتيمال ەكەنىن ەسكەرتتى.
- سونىمەن قاتار يزرايلدىڭ مەملەكەتتىك تەلەراديو كومپانياسى KAN يزرايل قارۋلى كۇشتەرىنىڭ نىساناسى تەگەرانداعى مۇناي ساقتاۋ قويمالارى مەن مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارى بولعانىن حابارلادى. بۇعان جاۋاپ رەتىندە يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساۇشىلار كورپۋسى يراننىڭ سولتۇستىگىندەگى حايفا قالاسىنداعى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنا سوققى جاساعانىن مالىمدەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى Donald Trump يرانعا قارسى وتە كۇشتى شابۋىل جاسالۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.