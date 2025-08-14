ق ز
    11:54, 14 - تامىز 2025 | GMT +5

    يزرايل ارمياسى گازانى تولىقتاي باسىپ الۋ جوسپارىن بەكىتتى

    استانا. KAZINFORM - يزرايل قارۋلى كۇشتەرى باس شتابىنىڭ باستىعى ەيال زامير گازا قالاسىن باسىپ الۋعا باعىتتالعان شابۋىل جوسپارىنىڭ «نەگىزگى شەڭبەرىن» بەكىتتى، دەپ جازادى انادولى.

    Израиль армиясы Газаны толықтай басып алу жоспарын бекітті
    Фото: Анадолы

    بۇل تۋرالى يزرايل ارمياسىنىڭ رەسمي حابارلاماسىندا ايتىلدى.

    13-تامىز كۇنى تاڭەرتەڭ يزرايل قارۋلى كۇشتەرى باس شتابىنىڭ باستىعى ىشكى قاۋىپسىزدىك قىزمەتى شين-بەت وكىلدەرىمەن كەزدەسىپ، گازا قالاسىنا جاسالاتىن وككۋپاتسيالىق وپەراتسيا جوسپارىن تالقىلاعان. سول كەزدەسۋدە جوسپار ماقۇلدانعانى حابارلاندى.

    كەزدەسۋ بارىسىندا يزرايل ارمياسىنىڭ قازىرگى وپەراتسيالارى مەن گازانىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىنداعى زەيتۋن اۋدانىندا جۇرگىزىلگەن شابۋىلدار دا ءسوز بولدى.

    - گازا سەكتورىنداعى كەلەسى كەزەڭدەردىڭ نەگىزگى كونتسەپتسياسى ساياسي باسشىلىقتىڭ نۇسقاۋلارىنا سايكەس ۇسىنىلىپ، بەكىتىلدى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.

    بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، 7-تامىزدا يزرايلدىڭ قاۋىپسىزدىك مينيسترلەر كابينەتى وتىرىسىندا باس شتاب باستىعى ەيال زامير گازا سەكتورىن وككۋپاتسيالاۋ جوسپارىنا قارسى پىكىر ءبىلدىرىپ، ءبىرقاتار مينيسترلەرمەن قاتتى داۋلاسقان.

    8-تامىزدا يزرايلدىڭ قاۋىپسىزدىك كابينەتى پالەستينا ەكسكلاۆىنىڭ سولتۇستىگىندە ورنالاسقان گازا قالاسىن وككۋپاتسيالاۋ جوسپارىن رەسمي تۇردە ماقۇلدادى.

    يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ Fox News ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا گازا سەكتورىن تولىقتاي باسىپ الۋ نيەتىن اشىق مالىمدەگەن.

    وسىعان دەيىن حالىقارالىق قاۋىمداستىق يزرايلدى گازا سەكتورىن باسىپ الۋدى دەرەۋ توقتاتۋعا شاقىرعانىن جازعانبىز.

