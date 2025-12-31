يزرايل 2025 -جىلى التى ەلگە شابۋىل جاساپ، ايماقتاعى اگرەسسياسىن كۇشەيتتى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى تەل-اۆيۆ شابۋىلدارىن تەك پالەستينالىق اۋماقتارمەن - گازا سەكتورى مەن يوردان وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىنداعى باسىپ العان جەرلەرمەن عانا شەكتەمەي، ليۆانعا، سيرياعا، يەمەنگە، يرانعا جانە ءتىپتى كاتارعا دەيىن كەڭەيتتى. بۇل تۋرالى انادولى اگەنتتىگى جازدى.
جالپى، 2023 -جىلعى قازاننان بەرى يزرايلدىڭ اسكەري ارەكەتتەرى ايماقتى اۋقىمدى داعدارىسقا اكەلدى.
يزرايل باسشىلىعى ءتۇرلى سىلتاۋلاردى العا تارتا وتىرىپ، وتكەن جىلداعىداي ايماقتاعى ەلدەرگە قارسى شابۋىلدارىن جالعاستىرىپ، اياسىن كەڭەيتىپ، قاتاڭداتا ءتۇستى.
2025 -جىلدىڭ بۇكىل كەزەڭىندە يزرايل ۇزدىكسىز شابۋىلدار مەن تولىق بلوكادا سالدارىنان گازا سەكتورىنداعى اۋىر گۋمانيتارلىق داعدارىستىڭ نەگىزگى فاكتورى بولىپ قالا بەردى.
«حەزبوللا» مەن «انسارۋللاح» (حۋسيتتەر) قوزعالىسىنا قارسى كۇرەس دەگەن جەلەۋمەن يزرايل ليۆان مەن يەمەنگە سوققى بەردى، سونداي-اق يرانمەن 12 كۇنگە سوزىلعان قارقىندى قاقتىعىسقا باردى. بۇعان قوسا، يزرايل كاتار استاناسى دوحادا حاماس دەلەگاتسياسىنا جانە سيريا اۋماعىنا درۋزداردى قورعاۋ سىلتاۋىمەن شابۋىل جاسادى.
يزرايل 2023 -جىلعى قازاندا باستالعان جانە 2024 -جىل بويى جالعاسقان گازا سەكتورىنا قارسى اگرەسسياسىن وسى جىلى دا توقتاتپادى. 2025 -جىلى اتىستى توقتاتۋ جونىندەگى كەلىسىمدەرگە قاراماستان، يزرايل ادامزات تاريحىنداعى ەڭ اۋىر قولدان جاسالعان اپاتتاردىڭ ءبىرىن تۋىنداتتى.
حاماس پەن يزرايل اراسىنداعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم 19-قاڭتاردا – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتى ۇلىقتاۋ ءراسىمى قارساڭىندا كۇشىنە ەنگەن.
الايدا يزرايل ءوز مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋدان باس تارتتى: 3-اقپانعا جوسپارلانعان كەلىسسوزدەردىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە قاتىسپادى، 2-ناۋرىزدان باستاپ گۋمانيتارلىق كومەكتىڭ تولىق جەتكىزىلۋىن توقتاتتى جانە 18-ناۋرىزدا گازادا كەڭ اۋقىمدى شابۋىلداردى قايتا باستاپ، ءبىتىمدى بۇزدى.
يزرايل سوققىلارى مەن بلوكادا سالدارىنان تاريحتاعى ەڭ ءىرى قولدان جاسالعان اپاتتاردىڭ ءبىرى قالىپتاستى. 2023 -جىلعى قازاننان بەرى گازا سەكتورىندا 71 مىڭنان استام ادام قازا تاپتى، جۇزدەگەن تۇرعىن اشتىقتان، اۋرۋلاردان جانە سۋىقتان كوز جۇمدى. عيماراتتاردىڭ شامامەن %90 ى تۇرۋعا جارامسىز كۇيگە ءتۇستى، ال 2 ميلليونعا جۋىق پالەستينالىق بىرنەشە رەت ءماجبۇرلى تۇردە قونىس اۋداردى.
پرەزيدەنت ترامپتىڭ باستاماسىمەن 10-قازاندا اتىستى قايتا توقتاتۋ جاريالانعاننان كەيىن دە يزرايل ايماققا مەرزىمدى سوققىلارىن جالعاستىرىپ، ءبىتىمنىڭ وتە ءالسىز كۇيدە قالۋىنا سەبەپ بولدى.
سونىمەن قاتار، 2025 -جىلى يزرايل يوردان وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىنداعى وككۋپاتسيالانعان اۋماقتاردا، اسىرەسە ءوڭىردىڭ سولتۇستىگىندەگى بوسقىندار لاگەرلەرىندە «وپەراتسيالارىن» ايتارلىقتاي كۇشەيتتى.
يزرايل ارمياسى مىڭنان استام شابۋىل جاسادى، ونىڭ ىشىندە ۇشقىشسىز اپپاراتتاردىڭ سوققىلارى دا بار. سالدارىنان وڭىردە 200 دەن استام پالەستينالىق قازا تاپتى. 2023 -جىلعى قازاننان بەرى باتىس جاعالاۋدا قازا بولعان پالەستينالىقتاردىڭ جالپى سانى مىڭنان استى.
ايتا كەتەيىك، يزرايل گازا سەكتورىنداعى سۋ قۇدىقتارىنىڭ %90 ىن قيراتتى.