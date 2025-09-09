يزميردە جاس ءوسپىرىم پوليتسيا بولىمشەسىنە شابۋىل جاساپ، ەكى پوليتسەي قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ يزمير قالاسىندا 16 جاستاعى جاس ءوسپىرىم پوليتسيا بولىمشەسىنە قارۋلى شابۋىل جاسادى. سالدارىنان ەكى پوليتسيا قىزمەتكەرى قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يزميردىڭ بالچوۆا اۋدانىندا پوليتسيا عيماراتىنا جاسالعان قارۋلى شابۋىلدا ەكى ءتارتىپ ساقشىسى قازا تاۋىپ، التى ادام جارالاندى.
يزمير پروكۋراتۋراسىنىڭ مالىمەتىنشە، اتىس كەزىندە جارالانعان كۇدىكتى - 16 جاستاعى جاس ءوسپىرىم ۇستالدى.
وقيعا بۇگىن تاڭعى ۋاقىتتا بولعان. بەينەباقىلاۋ كامەرالارى وق-ءدارى تولتىرىلعان ريۋكزاكتارى بار بەتپەردە كيگەن قارۋلى جاس جىگىتتىڭ پوليتسيا عيماراتىنا قالاي كەلگەنىن جازىپ العان. ول ءتارتىپ ساقشىلارىنا وق جاۋدىرىپ، دۇربەلەڭ مەن بەيبەرەكەتتىك تۋدىردى.
يزمير گۋبەرناتورى سۇلەيمان ەلباننىڭ ايتۋىنشا، شابۋىل جاساعان ادام بۇرىن سوتتى بولماعان جانە سول اۋداندا تۇرعان.
- بۇل قايعىلى جانە الاڭداتارلىق وقيعا. كۇدىكتى بۇرىن اكىمشىلىك نەمەسە سوتتىلىعى جوق جەرگىلىكتى تۇرعىن، - دەدى ول.
قازىر جاس ءوسپىرىم مەديتسينالىق مەكەمەدە. وعان وپەراتسيا جاسالدى.
شابۋىلدىڭ تەرروريستىك استارى تۋرالى رەسمي مالىمەت ءالى بولعان جوق، ءبىراق بيلىك تەرگەۋدى كەڭەيتىپ، كۇدىكتىنىڭ راديكالدى توپتارمەن ىقتيمال بايلانىسىن تەكسەرىپ جاتقانىن حابارلادى. تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر.