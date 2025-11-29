ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:41, 29 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ىزدەۋدە جۇرگەن استانالىق ايەل ىستامبۇلدا ۇستالدى

    استانا. KAZINFORM - زەرگەرلىك بۇيىمداردى ۇرلاعانى ءۇشىن ىزدەۋدە جۇرگەن قازاقستاندىق ايەل ىستامبۇلدا ۇستالدى.

    ا
    Фото: ІІМ кадры

    حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن 33 جاستاعى ايەل ق ر ق ك- ءنىڭ 188-بابى 4-بولىگى (ۇرلىق) بويىنشا كۇدىككە ىلىنگەن.

    «2021-جىلعى جەلتوقساننان 2022-جىلعى ماۋسىمعا دەيىن استاناداعى زەرگەرلىك دۇكەندەردىڭ بىرىندە ساتۋشى بولىپ جۇمىس ىستەگەن ول جالپى قۇنى 156 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن بۇيىمداردى ۇرلاپ كەتكەن»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.

    27-قاراشادا تۇرىك قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ كومەگىمەن كۇدىكتى قازاقستانعا دەپورتاتسيالانىپ، قاماۋعا الىندى.

