ىزدەۋدە جۇرگەن استانالىق ايەل ىستامبۇلدا ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - زەرگەرلىك بۇيىمداردى ۇرلاعانى ءۇشىن ىزدەۋدە جۇرگەن قازاقستاندىق ايەل ىستامبۇلدا ۇستالدى.
حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن 33 جاستاعى ايەل ق ر ق ك- ءنىڭ 188-بابى 4-بولىگى (ۇرلىق) بويىنشا كۇدىككە ىلىنگەن.
«2021-جىلعى جەلتوقساننان 2022-جىلعى ماۋسىمعا دەيىن استاناداعى زەرگەرلىك دۇكەندەردىڭ بىرىندە ساتۋشى بولىپ جۇمىس ىستەگەن ول جالپى قۇنى 156 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن بۇيىمداردى ۇرلاپ كەتكەن»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
27-قاراشادا تۇرىك قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ كومەگىمەن كۇدىكتى قازاقستانعا دەپورتاتسيالانىپ، قاماۋعا الىندى.