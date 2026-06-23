ۆيزاسىز قايدا بارۋعا بولادى: قازاقستاندىقتار اراسىنداعى تانىمال باعىتتار
استانا. KAZINFORM - جاز مەزگىلىندە قازاقستاندىقتار جاقىن جانە الىس شەت ەلدەرگە قوناققا نەمەسە ساياحاتتاۋعا جيى اتتانادى.
ەل تۇرعىندارى قاي مەملەكەتتەرگە ۆيزاسىز بارا الادى، ال قاي ەلدەرگە ساپارلاۋ ءۇشىن ۆيزانىڭ ماقۇلدانۋىن كۇتۋ قاجەت؟ Kazinform ماتەريالىنان وقىڭىز.
ساپار ماقساتىنا قاراي قازاقستاندىقتار شەت مەملەكەتتەرگە ديپلوماتيالىق پاسپورتپەن، قىزمەتتىك پاسپورتپەن نەمەسە قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتىنىڭ پاسپورتىمەن بارا الادى. ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي سايتىندا ەل ازاماتتارىنا پاسپورت تۇرىنە جانە جوسپارلانعان ساپار مەرزىمىنە قاراي ۆيزا تالاپ ەتىلمەيتىن ەلدەردىڭ ءتىزىمى جاريالانعان.
ادەتتەگى پاسپورتى بار قازاقستاندىقتار البانيا، اندوررا، انتيگۋا جانە باربۋدا، گرۋزيا، كولۋمبيا، مولدوۆا، موڭعوليا، سان-مارينو، سەنت-كيتس جانە نيەۆيس، سەنت-ۆينسەنت جانە گرەناديندەر، تۋنيس جانە ۋكراينادا ۆيزاسىز 90 كۇنگە دەيىن بولا الادى.
ارمەنيا مەن تۇركياعا دا ۆيزاسىز بارۋعا بولادى جانە بۇل ەلدەردە 180 كۇندىك كەزەڭ ىشىندە 90 كۇنگە دەيىن بولۋعا رۇقسات ەتىلەدى. ياعني، جارتى جىلدا اتالعان ەلدەردەن بىرنەشە رەت شىعىپ، قايتا كىرە الاسىز، ال بولعان كۇندەرىڭىز جيىنتىق تۇردە ەسەپتەلەدى. ەگەر ولاردىڭ سانى 90 كۇنگە جەتسە، ۆيزاسىز كىرۋ مۇمكىندىگى توقتاتىلادى.
ازەربايجان، بەلارۋس، قىرعىزستان، تاجىكستان جانە وزبەكستاندا دا ۆيزاسىز 180 كۇن ىشىندە 90 كۇنگە دەيىن جۇرۋگە بولادى. ءبىراق 30 كۇننەن كەيىن جەرگىلىكتى كوشى-قون ورگاندارىندا تىركەۋدەن ءوتۋ تالاپ ەتىلەدى.
رەسەيگە دە ۆيزاسىز بارۋعا بولادى. قازاقستان ازاماتتارىنا بۇل ەلدە ءبىر جىل ىشىندە 90 كۇنگە دەيىن بولۋعا رۇقسات ەتىلگەن. الايدا 2026-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ رەسەيگە وقۋ نەمەسە ەڭبەك قىزمەتى ماقساتىندا باراتىن شەتەل ازاماتتارى ءۇشىن ەلەكتروندىق رۇقسات جۇيەسى (RUID) ەنگىزىلەدى.
قازاقستان ازاماتتارى دومينيكان رەسپۋبليكاسىندا ۆيزاسىز 60 كۇنگە دەيىن بولا الادى.
ال ارگەنتينا، برازيليا، ۆەتنام، قاتار، قىتاي، مالايزيا، مالديۆ رەسپۋبليكاسى، ماروككو، نيكاراگۋا، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، ومان، سەيشەل ارالدارى، سەربيا، تايلاند، فيليپپين جانە ەكۆادورعا ۆيزاسىز بارىپ، 30 كۇنگە دەيىن بولۋعا مۇمكىندىك بار.
وڭتۇستىك كورەيادا دا ۆيزاسىز 30 كۇنگە دەيىن قىدىرۋعا بولادى. الايدا ول ءۇشىن 2022-جىلعى 1-ساۋىردەن باستاپ ەنگىزىلگەن K- ETA ەلەكتروندىق كىرۋ رۇقساتىن الدىن الا راسىمدەۋ قاجەت.
ال چەرنوگورياعا ۆيزاسىز كىرۋ مۇمكىندىگى تەك 2026-جىلعى 1-مامىر مەن 1-قازان ارالىعىندا عانا قولدانىلادى. وسى كەزەڭدە قازاقستاندىقتار اتالعان ەلدە 30 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز جۇرە الادى.
گونكونگتا (ق ح ر)، يراندا جانە ماكاودا (ق ح ر) ۆيزاسىز 14 كۇنگە دەيىن رۇقسات بار. ال باربادوستا ۆيزاسىز ءجۇرۋ مەرزىمى - 28 كۇن.
زامبيا، يندونەزيا (كەلگەن ساتتە 30 كۇنگە دەيىن) جانە ماۆريكيدە ۆيزانى اۋەجايدا راسىمدەۋگە بولادى.
ەلگە كىرۋ ءۇشىن ۆيزا تالاپ ەتىلسە، ونى ساپارعا شىعاردان 1-2 اي بۇرىن قازاقستانداعى ءتيىستى مەملەكەتتىڭ ەلشىلىگىنە نەمەسە كونسۋلدىعىنا جەكە جۇگىنۋ ارقىلى، نە سەنىمدى تۋروپەراتورلار ارقىلى الدىن الا راسىمدەگەن ءجون.
كەيبىر ەلدەردىڭ ەلشىلىكتەرىندە ۆيزا راسىمدەۋ ۋاقىتى ۇزاققا سوزىلۋى مۇمكىن، اسىرەسە شەتەلگە شىعاتىن تۋريستەر سانى ارتقان كەزەڭدەردە كوپ كۇتۋگە تۋرا كەلەدى. سونىمەن بىرگە، ءار مەملەكەتتىڭ ەلشىلىگى ۆيزا بەرۋ ءتارتىبىن ءوز بەتىنشە بەلگىلەيدى: كونسۋلمەن سۇحبات وتكىزۋى، الىم مولشەرى جانە قاجەتتى قۇجاتتار ءتىزىمى دە ءارتۇرلى بولادى.
ۆيزا العانشا ساپار ءۇشىن الدىن الا تولەم جاساماعان دۇرىس. سونداي-اق ناقتى كۇندەرگە ساتىپ الىنعان اۋە بيلەتى ۆيزا تەزىرەك بەرىلەدى دەگەندى بىلدىرمەيدى.
ەگەر ساپار كەزىندە باسقا ەلدەر ارقىلى ترانزيتپەن وتسەڭىز، ول مەملەكەتتەرگە ترانزيتتىك ۆيزا قاجەت پە جانە مەرزىمى قانداي ەكەنى الدىن الا ناقتىلاۋ قاجەت.
بۇعان دەيىن وسى جازدا قازاقستاندىق وتباسى ءۇشىن شەتەلدەگى دەمالىستىڭ قانشا تۇراتىنىن تالداپ كورگەن ەدىك.