13:39, 23 - قاڭتار 2026 | GMT +5
گيزا پيراميداسىن سالعان ادام تابىلدى
تاريحشىلار مەن ارحەولوگتەر ۇلى گيزا پيراميداسىن پەرعاۋىن حۋفۋدىڭ ءوزى جوبالاماعانىن انىقتادى.
ءداستۇرلى تۇردە قۇرىلىس پەرعاۋىن حۋفۋدىڭ اتىمەن بايلانىستىرىلعانىمەن، ارحەولوگيالىق دەرەكتەر ناقتى باسقارۋ ءىسىن ونىڭ جيەنى حەميۋن اتقارعانىن كورسەتىپ وتىر. پيراميدانىڭ باتىس جاعىنداعى قورىمداردى زەرتتەۋ بارىسىندا ارحەولوگتەر ەرەكشە ءىرى ماستابانى - حەميۋننىڭ تىكبۇرىشتى قابىرىن تاپتى.
قابىر ىشىنەن سول داۋىردە سيرەك كەزدەسەتىن رەاليستىك ستيلدە جاسالعان ءمۇسىن مەن ونىڭ جوعارى مارتەبەسىن دالەلدەيتىن جازبالار تابىلدى. وندا حەميۋننىڭ پاتشانىڭ بارلىق قۇرىلىس جوباسىنىڭ باقىلاۋشىسى بولعانى جازىلعان. زەرتتەۋشىلەردىڭ سوزىنشە، بۇل اتاق ونىڭ ۇلى پيراميدانىڭ قۇرىلىسىن تولىق ۇيلەستىرگەنىن بىلدىرەدى.
ايتولعان ءجۇنىسحان
egemen.kz