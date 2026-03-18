ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋ: قازاقستان مەن ە و كەلىسسوزدىڭ شەشۋشى كەزەڭىنە جەتتى
استانا. KAZINFORM - ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ ەۋروپاعا ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋ بويىنشا كەلىسسوزدە نەگىزدى جۇمىستار پىسىقتالىپ بولعانىن ايتتى.
- ەۋروپا وداعىمەن ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋ كەلىسسوزدەر توقتاعان جوق، ياعني جالعاسىپ كەلەدى. بىزدىڭشە، جىل ىشىندە سوڭعى كەلىسىمگە قول جەتكىزىلۋى مۇمكىن. اتاپ ايتقاندا، بۇل كەلىسسوز بويىنشا شەشۋشى كەزەڭدە تۇرمىز، - دەدى دەدى ەرمەك كوشەربايەۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ەسكە سالساق، 2025 -جىلعى جەلتوقساندا بريۋسسەل قالاسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ەۋروپا وداعى اراسىنداعى ۆيزالاردى بەرۋ ءتارتىبىن جەڭىلدەتۋ جانە رەادميسسيا تۋرالى كەلىسىمدەر بويىنشا رەسمي كەلىسسوزدەردىڭ ءبىرىنشى راۋندى ءوتتى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار كەلىسىمدەر جوبالارىنا قاتىستى مازمۇندى پىكىر الماسىپ، نەگىزگى تاسىلدەر مەن باسىمدىقتاردى ايقىندادى.