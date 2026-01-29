09:41, 29 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ەگىز الىپ پاندا جاپونيادان قىتايعا ورالدى
استانا. KAZINFORM − ەكى الىپ پاندا سارسەنبى كۇنى جاپونيانىڭ توكيو حايۋاناتتار باعىنان قىتايعا ورالدى. جالعا الىنعان پاندالار 50 جىلدان استام ۋاقىتتان كەيىن ءوز وتانىنا قايتارىلدى، دەپ جازدى شينحۋا.
سياوسياو مەن لەيلەي ەسىمدى پاندالار وڭتۇستىك-باتىس قىتايدىڭ سىچۋان پروۆينتسياسىنداعى چەندۋ اۋەجايىنا كەلىپ، قىتايداعى الىپ پاندالاردى ساقتاۋ جانە زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ ياان بازاسىنا جەتكىزىلدى. ولار وندا كارانتيننەن وتەدى.
سياوسياو مەن لەيلەيدىڭ اناسى چجەنرەن مەن ونىڭ سەرىكتەسى ليليدە 2024-جىلدىڭ قىركۇيەگىندە قىتايعا ورالعان. سونداي-اق ولاردىڭ ۇلكەن اپكەسى ايگىلى سيانشيان قىتايعا 2023-جىلدىڭ اقپان ايىندا قايتارىلدى.
بۇعان دەيىن ساياسي شيەلەنىسكە بايلانىستى جاپونيا قىتاي پاندالارىن قايتارۋعا ءماجبۇر ەكەنىن جازعان بولاتىنبىز.