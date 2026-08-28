مەنينگيتتى قالاي انىقتاۋعا بولادى؟ مامان بەلگىلەرىن اتادى
استانا. KAZINFORM - مەنينگيت - دەر كەزىندە مەديتسينالىق كومەكتى قاجەت ەتەتىن قاۋىپتى اۋرۋ. الماتى قالاسىنداعى №14-قالالىق ەمحانانىڭ ج ت د ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى جانسايا جاڭابايەۆا ونىڭ العاشقى بەلگىلەرىن ايتتى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنا سىلتەمە جاساپ.
باستاپقىدا مەنينگيتتى ج ر ۆ ي-مەن شاتاستىرۋعا بولادى. الايدا قاتتى باس اۋرۋى، دەنە قىزۋى، قايتا-قايتا قۇسۋ، السىزدىك، مويىن اۋىرۋى، جارىق پەن دىبىسقا سەزىمتالدىق سەكىلدى بەلگىلەر الاڭداتۋعا ءتيىس.
«مەنينگوكوكك ينفەكسياسى كەزىندە تەرىدە گەمورراگيالىق بورتپە پايدا بولۋى مۇمكىن. قۇرىسۋ، تىنىس الۋ قيىنداۋى - شۇعىل مەديتسينالىق كومەكتى قاجەت ەتەتىن قاۋىپتى بەلگىلەر»، - دەدى مامان.
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، مەنينگيت تەز ءورشۋى مۇمكىن، سوندىقتان كۇدىكتى بەلگىلەر پايدا بولعان جاعدايدا كۇتپەي، وزدىگىنەن ەمدەلمەي، دەرەۋ مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنۋ قاجەت.
الدىن الۋ ءۇشىن جەكە باس گيگيەناسىن ساقتاۋ، بولمەنى ءجيى جەلدەتۋ جانە ناۋقاس ادامدارمەن تىعىز قارىم-قاتىناستان اۋلاق بولعان ءجون.