الماتىداعى اباي ۇلتتىق مەكتەبىنە بايلانىستى تۇلەكتەر ماسەلە كوتەردى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ورنالاسقان اباي ۇلتتىق مەكتەبى توڭىرەگىندە داۋ تۋىندادى.
مەكتەپ تۇلەكتەرى ءبىلىم ورداسىنىڭ بۇگىنگى جاعدايىنا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى. ولار ءوز شاعىمدارىن جەتكىزۋ ءۇشىن ۇلتتىق مەكتەپكە ارنايى بارىپ، باق وكىلدەرىمەن تىلدەستى.
تۇلەكتەردىڭ ايتۋىنشا، شىلدە ايىنىڭ باسىندا ءبىلىم ورداسىنىڭ ديرەكتورى قىزمەتىنەن كەتكەننەن كەيىن جاڭا باسشىسى تاعايىندالماعان. سونداي-اق ديرەكتور ورىنباسارلارىنىڭ ورىندارى بوس تۇرعان. جاڭا وقۋ جىلىن ۇلتتىق مەكتەپ باسشىلىق قۇرامسىز باستاعان. سونىڭ سالدارىنان مەكتەپتە نە وقۋ باعدارلاماسى نە ساباق كەستەسى بەكىتىلمەگەن. بيىل كوكتەمدە قولدانىسقا بەرىلگەن مەكتەپتىڭ اۋماعىندا جاسىل جەلەك كۇتىمسىز قالىپ، سارعايىپ كەتكەن.
- مەن بۇل مەكتەپپەن 6-7 جىلداي تىعىز بايلانىستامىن. ويتكەنى تۇلەك رەتىندە ءاردايىم قولداۋ كورسەتىپ تۇرامىز. ءبىراق كەيىنگى 5 جىلدىڭ ىشىندە 4 ديرەكتور اۋىستى. مينيستر اۋىسسا، بۇل جەردە ديرەكتور اۋىسادى. مەكتەپتەن بايلانىس ورناتىپ، ەندى بىردەڭە ىستەيمىز دەگەندە جۇمىسىمىز زايا كەتەدى. قايتادان باسقا كىسى كەلەدى، - دەدى مەكتەپ تۇلەگى راۋان وقاس.
سونداي-اق ول وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەكتەپتەگى قارجىلىق بۇزۋشىلىقتار تۋرالى جاريالاعان اقپاراتتا بۇرمالاۋ بار ەكەنىن ايتتى.
- 10,8 ميلليارد تەڭگەگە بۇزۋشىلىقتار تۋرالى حابارلامادان مۇندا ءبارى اقشا جىمقىرىپ وتقانداي وي قالىپتاستى. نەگىزىنەن بۇل - مەكتەپ جەرى مەن نىساندارى بالانسقا وتپەۋى عانا بولاتىن. ۇلتتىق مەكتەپكە كۇيە جاعۋ كىمگە قاجەت بولدى؟ وسىنداي اقپاراتتىڭ سالدارىنان وقۋعا ءتۇسىپ تۇرعان 30-عا جۋىق بالا كەلمەي قالدى. ويتكەنى اتا-انا بالاسى ءۇشىن الاڭدادى. ۇلتتىق ستاتۋسى بار مەكتەپكە دۇرىس كوڭىل اۋدارۋ كەرەك، - دەدى ول.
مەكتەپكە تۇلەكتەرمەن بىرگە كەلگەن قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، ارداگەر ۇستاز ورىنشا قارابالينا مەكتەپ توڭىرەگىندەگى جاعدايعا الاڭداۋشىلىعىن ءبىلدىردى.
- وسى مەكتەپتە 40 جىلداي ساباق بەردىم. بۇل جەردەن كەڭەس دۇيسەكەيەۆ، ماۋلەن اشىمبايەۆ، دارحان قىدىرالى، گەنەرال-لەيتەنانت ءادىل شاياحمەتوۆتەر شىققان. مۇنداي مەكتەپكە ديرەكتور بولماي جاتىر. ونى مەن تۇسىنبەدىم. شىنىندا كەيىنگى كەزدە بىرنەشە ديرەكتور بىرىنەن كەيىن ءبىرى اۋىستى. ونىڭ سەبەبى قانداي؟ - دەدى ۇستاز.
مەكتەپكە الدىندا جينالعان توپپەن وقۋ-اعارتۋ ۆيتسە-ءمينيسترى جايىق شاراباسوۆ كەزدەسىپ، قالىپتاسقان جاعدايعا بايلانىستى پىكىر ءبىلدىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر ءبىلىم ورداسىندا وقۋ پروتسەسى ءبارى تۇراقتى تۇردە ءجۇرىپ جاتىر. ديرەكتوردىڭ وقۋ ىستەرى جونىندەگى ورىنباسارى كەشە تاعايىندالعان. وزگە ورىنباسارلارى مەن ديرەكتور الداعى ۋاقىتتا تاعايىندالاتىن بولادى.
- الدىڭعى ديرەكتور قىزمەتىنەن كەتكەن كەزدە ونىڭ قىزمەتىن مىندەتىن اتقارۋشى رەتىندە ورىنباسارى الدى. جازدا مەملەكەتتىك قىزمەت تۋرالى زاڭ قابىلداندى. ول بويىنشا ۆەدومستۆاعا قاراستى ۇيىمداردىڭ باسشىلارى كونكۋرس ارقىلى ارنايى تالاپتارعا سايكەس تاعايىندالادى. ءبىراق بۇل تالاپتار ءالى بەكىتىلگەن جوق. سوندىقتان قازىرگە دەيىن ديرەكتور تاعايىنداۋ بويىنشا كونكۋرس وتكىزىلمەدى، - دەدى ول.
ۆيتسە-مينيستر ءبىلىم ورداسىنىڭ توڭىرەگىندەگى بارلىق ماسەلە ەكى اپتا ىشىندە شەشىلەتىنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، بۇل جاعداي وقۋ-اعارتۋ ءمينيستردىڭ تىكەلەي باقىلاۋىندا.
ودان بولەك جايىق شاراباسوۆ 10 ميلليارد تەڭگە بۇزۋشىلىقتار تۋرالى اقپاراتقا تۇسىنىكتەمە بەردى.
- مۇنداعى 10 ميلليارد تەڭگە - بۇل مەكتەپتىڭ قۇنى. نىسان پايدالانۋعا بەرىلگەن كەزدە مەكتەپ باسشىلىعى ونى بالانسقا قابىلداۋ قاجەت ەدى. الايدا الدىڭعى ديرەكتور ونى قابىلداماعان. سوندىقتان قازىر جاسىل جەلەك قۋراپ قالعان، اۆتوسۋارۋ جۇيەسى جۇمىس ىستەمەيدى. مينيسترلىك تاراپىنان اۋديت كەلگەننەن كەيىن عانا ول بالانسقا قابىلداندى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
فوتو: دوسبول اتاجان/kazinform
ەسكە سالايىق، كەشە وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگى «اباي ۇلتتىق مەكتەبىندەگى» جاعدايعا تۇسىنىكتەمە بەردى.
اۆتور
دوسبول اتاجان