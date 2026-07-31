KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ىدىس-اياق جۋۋ دەنساۋلىققا پايدالى ەكەنىن بىلەسىز بە؟

    استانا.  قازاقپارات - كۇندەلىكتى جەڭىل فيزيكالىق جاتتىعۋلار ادامنىڭ ءومىرىن ۇزارتۋعا وڭ اسەرىن تيگىزەدى.

    ыдыс жуу
    Фото: ашық ақпараттан

    اسىرەسە جۇگىرۋ مەن ىدىس-اياق جۋۋ، تاعى باسقا ءۇي شارۋاسىنداعى مىندەتتەر پايدالى ەكەنى انىقتالدى.

    زەرتتەۋگە 65 پەن 99 جاس شاماسىنداعى 6 مىڭ ايەل قاتىستى. عالىمدار زەرتتەۋگە قاتىسۋشىلاردىڭ فيزيكالىق بەلسەندىلىكتەرىن ءبىر اپتا بويى فيتنەس- ترەكەرلەر ارقىلى باقىلاپ وتىردى. كەيىن دارىگەرلەر ايەلدەردىڭ دەنساۋلىعىن 3 جىل بويى دا باقىلاۋدا ۇستادى.

    جۇرگىزىلگەن تاجىريبەدە كۇنىنە 30 مينۋت ۋاقىتىن فيزيكالىق بەلسەندىلىككە بولگەن ايەلدەردىڭ ءولىمى قوزعالىسى از ايەلدەرگە قاراعاندا %12 عا تومەن بولعاندىعى انىقتالعان. ال كۇندەلىكتى 1 ساعاتتىق جۇكتەمە ءولىم ىقتيمالدىعىنىڭ كورسەتكىشىن %39 عا تومەندەتكەن.

    عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، فيزيكالىق بەلسەندىلىككە ءۇي شارۋاسىنداعى مىندەتتەر، ونىڭ ىشىندە ءۇي جيناۋ، ىدىس-جۋۋ، سونداي-اق تازا اۋادا سەرۋەندەۋ جاتادى.

    «ۇزاق ۋاقىت بويى مۇنداي ارەكەت سالاۋاتتى ءومىر سالتى ءۇشىن جەتكىلىكسىز دەپ ەسەپتەلىپ كەلدى. دەگەنمەن قازىر بىزدە دالەل بار: ءتىپتى ەڭ جەڭىل جۇكتەمە ايەلدەردىڭ كەلەسى 3-4 جىلدا ومىردەن ءوتۋىنىڭ ىقتيمالدىعىن تومەندەتەدى»، دەدى زەرتتەۋدىڭ باس مامانى اندرەا لاكرۋا.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور