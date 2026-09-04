مەيىر راحمەتقاليەۆ ارقان تارتىستان قازاقستانعا ءۇشىنشى التىن اكەلدى
استانا. قازاقپارات - VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا قازاقستان قۇراماسى ارقان تارتىستان ءۇشىنشى التىن جۇلدەنى جەڭىپ الدى، دەپ حابارلايدى ق ر سپورت كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- 1×1 ديستسيپليناسىندا مەيىر راحمەتقاليەۆ قارسىلاستارىنان باسىم ءتۇسىپ، التىن جۇلدەگەر اتاندى. وسىلايشا، قازاقستاندىق ارقان تارتۋشىلار بارلىق 8×8، 4×4 جانە 1×1 ديستسيپلينالارىندا توپ جارىپ، ەل قورجىنىنا قاتارىنان ءۇش التىن مەدال سالدى، - دەلىنگەن كوميتەت تاراتقان اقپاراتتا.
وسىعان دەيىن دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا ەل قۇراماسى ارقان تارتىستان قوس التىن ەنشىلەگەنىن جازعانبىز.