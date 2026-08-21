«يگىلىك»، «بەرەكە»، «جايلاۋ»: ەلدە مال شارۋاشىلىعىنا 48,7 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى
استانا. KAZINFORM - «اگرارلىق نەسيە كورپوراتسياسى» ا ق «يگىلىك»، «بەرەكە» جانە «جايلاۋ» باعىتتارى بويىنشا جالپى سوماسى 48,7 ميلليارد تەڭگەگە بەس الەۋمەتتىك-كاسىپكەرلىك كورپوراتسيانى (ا ك ك) قارجىلاندىردى.
ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، قاراجات كەيىننەن اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەرگە اسىل تۇقىمدى مال باسىن ساتىپ الۋعا كرەديت بەرۋگە ارنالعان. باعدارلاماعا قاتىساتىن اكك تىزبەسى كەڭەيتىلىپ كەلەدى.
اقمولا وبلىسىنداعى «KOKSHE» ا ك ك، جامبىل وبلىسىنداعى «تاراز» ا ك ك، باتىس قازاقستان وبلىسىنداعى «Aqjaiyq» ا ك ك جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى «سولتۇستىك» ا ك ك، ۇلىتاۋ وبلىسىنداعى « ۇلىتاۋ» ا ك ك قارجىلاندىرۋعا قول جەتكىزدى.
«يگىلىك» پەن «بەرەكە» شەڭبەرىندە فەرمەرلەر قارىز قاراجاتىن اسىل تۇقىمدى مال ساتىپ الۋعا جۇمساي الادى. قارجىلاندىرۋ مولشەرلەمەسى جىلدىق %6، قارىز سوماسى 5 ميلليارد تەڭگە. قارجىلاندىرۋ مەرزىمى 84 ايعا، نەگىزگى بورىش پەن سىياقىنى وتەۋ بويىنشا جەڭىلدىكتى كەزەڭ 24 ايعا دەيىن.
«يگىلىك» جانە «بەرەكە» كرەديتتەۋ باعدارلامالارى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ازىرلەنگەن مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ 2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپارى شەڭبەرىندە ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. ۇكىمەت جوسپاردى سالانى جاڭعىرتۋدىڭ، ونىڭ ونىمدىلىگىن ارتتىرۋ مەن ەكسپورتتىق الەۋەتتى كەڭەيتۋدىڭ نەگىزى رەتىندە انىقتاپ وتىر.
2026 -جىلى مال شارۋاشىلىعىن جەڭىلدىكپەن نەسيەلەندىرۋگە 300 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان. كەشەندى جوسپار شەڭبەرىندە سالانى دامىتۋدىڭ ءتۇرلى باعىتىن قامتيتىن «يگىلىك»، «بەرەكە» جانە «جايلاۋ» كرەديتتىك ونىمدەرى ىسكە قوسىلدى.
مال شارۋاشىلىعى ءۇشىن بۇل ەڭ الدىمەن مالدىڭ ساپاسى مەن ونىمدىلىگى تۇرعىسىنان ماڭىزدى. كەشەندى جوسپار ونىڭ سانىن كوبەيتۋدى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار گەنەتيكالىق الەۋەتتى ارتتىرۋدى، اسىل تۇقىمدى مال شارۋاشىلىعىن، مال باسىن كوبەيتۋدىڭ زاماناۋي تەحنولوگيالارى مەن وندىرىستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدى كوزدەيدى.
«جايلاۋ» باعىتى دا جاڭا فەرمالار قۇرىپ، جايىلىمدىق مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا ارنالعان. باعدارلاما بويىنشا نەگىزگى قۇرالداردى ساتىپ الۋ مەن قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە قارجىلاندىرۋ بەرىلەدى. وسىلايشا، مەملەكەتتىك قولداۋ سالانىڭ بىرنەشە بۋىنىن قامتيدى: «يگىلىك» پەن «بەرەكە» اسىل تۇقىمدى مال باسىن ساتىپ الۋدى قارجىلاندىرۋعا، ال «جايلاۋ» نولدەن باستاپ، جاڭا فەرمالار مەن رەپرودۋكتورلار قۇرۋعا باعدارلانعان. «جايلاۋ» باعىتى بويىنشا جىلدىق %6 مولشەرلەمە بويىنشا 120 ايعا دەيىنگى مەرزىمگە 350 ميلليون تەڭگەگە دەيىن قارجىلاندىرۋ كوزدەلگەن.