يەننىڭ السىرەۋى: پاندەميادان كەيىن العاش رەت جاپونداردىڭ شەتەلگە ساياحاتى ازايادى
استانا. KAZINFORM - جاپونيادان شەتەلگە شىعاتىن تۋريستەر سانى بيىلعى جازعى دەمالىس كەزەڭىندە 8,8 پايىزعا ازايىپ، 2,17 ميلليون ادامدى قۇرايدى دەپ بولجانىپ وتىر.
بۇل - پاندەميادان كەيىن تۋريزم قالپىنا كەلە باستاعان 2023-جىلدان بەرگى العاشقى تومەندەۋ، دەپ حابارلايدى Kyodo.
JTB Corp. ءىرى تۋريستىك اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇعان يەننىڭ السىرەۋى مەن شىعىنداردىڭ ارتۋى اسەر ەتكەن.
كومپانيانىڭ 15-شىلدە مەن 31-تامىز ارالىعىنا جاساعان بولجامىنا سايكەس، ساياحات قۇنىنىڭ قىمباتتاۋى تۋريستەردى سولتۇستىك امەريكا مەن اۋستراليا سياقتى الىس باعىتتاردان باس تارتۋعا ماجبۇرلەپ وتىر. سونىمەن قاتار ينفلياتسيا جاعدايىندا حالىقتىڭ ۇنەمدەۋگە كوشۋىنە بايلانىستى ىشكى تۋريزم دە تومەندەۋى مۇمكىن.
شەتەلگە ءبىر رەت ساپارلاۋعا ءبىر ادام جۇمسايتىن ورتاشا شىعىن 6,3 پايىزعا ارتىپ، 323 مىڭ يەنگە، ياعني شامامەن 2 مىڭ دوللارعا جەتەدى دەپ بولجاندى.
شەتەلدەگى شىعىنداردىڭ وسۋىنە يەنانىڭ السىرەۋىنەن بولەك، تاياۋ شىعىستاعى داعدارىس سالدارىنان اۆياتسيالىق وتىن باعاسىنىڭ قىمباتتاۋى جانە وتىنعا سالىناتىن قوسىمشا الىمداردىڭ ءوسۋى دە اسەر ەتىپ وتىر.
اۋە بيلەتى سالىستىرمالى تۇردە ارزان جاقىن ەلدەرگە سۇرانىس جوعارى. JTB باعالاۋىنشا، ەڭ تانىمال باعىتتاردىڭ كوشىن 26,2 پايىزبەن وڭتۇستىك كورەيا باستاپ تۇر. ودان كەيىن 16,2 پايىزبەن تايۆان كەلەدى.
پرەمەر- مينيستر ساناە تاكايچيدىڭ بىلتىر قاراشادا تايۆانعا قاتىستى ايتقان مالىمدەمەسىنەن كەيىن توكيو مەن بەيجىڭ اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى قىتايعا ساپارلار سانى وتكەن جىلعى كورسەتكىشتىڭ جارتىسىنا دەيىن ازايىپ، 10,1 پايىزدى قۇرايدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
جاپونيا ىشىندەگى ساپارلار سانى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 4,4 پايىزعا تومەندەپ، 69 ميلليونعا جەتەدى دەپ بولجاندى. ال ءبىر ادامنىڭ ورتاشا شىعىنى 3,2 پايىزعا ارتىپ، 48500 يەندى قۇرايدى.
توكيو كىرەتىن ەلدىڭ شىعىسىنداعى كانتو ءوڭىرى 19 پايىز كورسەتكىشپەن ەڭ تانىمال باعىت بولادى دەپ كۇتىلىپ وتىر. ودان كەيىن جاپونيانىڭ باتىسىنداعى كينكي ءوڭىرى - 14,9 پايىز جانە ەلدىڭ سولتۇستىگىندەگى حوككايدو - 11,2 پايىز كورسەتكىشپەن ورنالاسقان.
جالپى ءۇردىس تۇرعىنداردىڭ شىعىنعا تالعاممەن قاراي باستاعانىن كورسەتەدى.
- دەمالىس مەرزىمىن قىسقارتۋ سياقتى تاسىلدەرمەن شىعىنىن ازايتاتىندار مەن قىمبات بولسا دا، قالاعان ساپارىنا بارعىسى كەلەتىندەر اراسىندا ايىرماشىلىق ارتىپ كەلەدى،- دەدى JTB وكىلى.
JTB بۇل بولجامدى ماۋسىم ايىندا اتالعان جازعى دەمالىس كەزەڭىندە كەمىندە ءبىر تۇنگە ساپارعا شىعۋدى جوسپارلاعان ادامدار اراسىندا جۇرگىزىلگەن ونلاين ساۋالناما نەگىزىندە جاساعان.