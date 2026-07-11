يندونەزيالىق فەرمەر ەرەكشە تاجىريبە جاسايمىن دەپ جەلى جۇلدىزىنا اينالدى
استانا. KAZINFORM - يندونەزياداعى فەرمەردىڭ قاتىسۋىمەن تۇسىرىلگەن ەرەكشە ۆيدەو الەۋمەتتىك جەلىلەردە كەڭ تارالىپ، قىزۋ تالقىلانا باستادى. بەينەدە الىپ جۇك تاسىمالدايتىن درون ەر ادامدى اۋەگە كوتەرىپ، ەگىستىك القابىنان اۆتوتۇراققا دەيىن جەتكىزەدى.
جەرگىلىكتى ب ا ق مالىمەتىنشە، تاجىريبە شىعىس ياۆا پروۆينتسياسىنىڭ دجومبانگ وكرۋگىندە وتكەن. درون فەرمەردى شامامەن 1,5 شاقىرىم قاشىقتىققا تاسىمالداعان.
ۆيدەونى PT Bina Tani Makmur اۋىل شارۋاشىلىعى كومپانياسىنىڭ ديرەكتورى جاريالاعان. باستاپقىدا ول تەك نازار اۋداراتىن كونتەنت رەتىندە تۇسىرىلگەنىمەن، كوپ ۇزاماي جەلىدە ۆيرۋس سەكىلدى تاراپ، كوپشىلىكتىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى.
كەيىن كومپانيا وكىلدەرى بۇل ويىن-ساۋىق ەمەس، اۋىر جۇك كوتەرەتىن درونداردىڭ مۇمكىندىكتەرىن سىناۋعا ارنالعان پيلوتتىق جوبا اياسىنداعى تاجىريبە ەكەنىن ءتۇسىندىردى.
PT Bina Tani Makmur Jombang كومپانياسىنىڭ ديرەكتورىنىڭ ايتۋىنشا، سىناق جاڭا تەحنولوگيانىڭ الەۋەتىن باعالاۋ ماقساتىندا وتكىزىلگەن. ەكسپەريمەنتكە تەك ءوز ەركىمەن قاتىسۋعا كەلىسكەن كومپانيا قىزمەتكەرلەرى عانا تارتىلعان.
بۇل ەرەكشە تاجىريبەگە يندونەزيانىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى امران سۇلەيمان دا پىكىر ءبىلدىردى. ول باستامانى «وتە كرەاتيۆتى» دەپ باعالاعانىمەن، ادامداردى درونمەن تاسىمالداۋ قاۋىپسىزدىك تالاپتارى تولىق ساقتالعان جاعدايدا عانا مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
قازىرگى ۋاقىتتا جوبا سىناق كەزەڭىندە تۇر. سوعان قاراماستان، كوپشىلىك بۇل بەينەروليكتەن كەيىن بولاشاقتا جۇمىسقا اۆتوكولىكپەن نەمەسە ۆەلوسيپەدپەن ەمەس، درون ارقىلى قاتىناۋ مۇمكىندىگى تۋرالى ويلانا باستادى.