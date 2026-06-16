يندونەزيا جاعالاۋىندا ماگنيتۋداسى 6,7 جەر سىلكىنىسى بولدى
استانا. KAZINFORM - بيلىك تۇرعىنداردى رەسمي ەسكەرتۋلەرگە قۇلاق اسۋعا جانە ساق بولۋعا شاقىرىپ، قايتالاما دۇمپۋلەر بىرنەشە ساعاتقا سوزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى Euronews.
سەيسەنبى كۇنى يندونەزيادا ماگنيتۋداسى 6,7 جەر سىلكىنىسى بولدى. نەگىزگى سىلكىنىستەن كەيىن ءبىرقاتار كۇشتى افتەرشوك بولدى.
جەر استى دۇمپۋلەرى شامامەن 400 مىڭ تۇرعىنى بار پالۋ قالاسىندا ءبىر مينۋتتان استام ۋاقىتقا سوزىلعان قاتتى ءدىرىل سەزدىردى. بۇل ەلدى مەكەن - ورتالىق سۋلاۆەسي پروۆينتسياسىنىڭ اكىمشىلىك استاناسى.
جەرگىلىكتى زاقىمدانۋلار تۋرالى حابارلاندى. ءبىرقاتار عيماراتتا جارىق پايدا بولدى، سيگي وكرۋگى اكىمشىلىك عيماراتىنىڭ توبەسى قۇلادى، سونداي-اق جەرگىلىكتى ۋنيۆەرسيتەت عيماراتى دا زاقىمدالدى. اۋرۋحانالار قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا ناۋقاستاردى سىرتقا شىعاردى.
ا ق ش گەولوگيالىق قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، العاشقى جەر سىلكىنىسىنىڭ ەپيسەنترى پالۋدان شىعىس- وڭتۇستىك- شىعىسقا قاراي 46 شاقىرىم جەردە، وشاعى شامامەن 10 شاقىرىم تەرەڭدىكتە ورنالاسقان. ەڭ قاتتى سەزىلگەن جەراستى دۇمپۋلەرىنىڭ ماگنيتۋداسى 5,2، 5,0 جانە 4,9 عا جەتتى.
يندونەزيا بىرنەشە سەيسميكالىق جارىق ايماقتارىندا ورنالاسقاندىقتان، وندا جەر سىلكىنىستەرى مەن جانارتاۋ بەلسەندىلىگى ءجيى بولادى.
2021 -جىلدىڭ قاڭتارىندا سۋلاۆەسي ارالىنداعى مامۋدجۋ قالاسىنىڭ ماڭىندا بولعان 6,2 بالدىق جەر سىلكىنىسى كەم دەگەندە 100 ادامنىڭ ءومىرىن قيدى، ال مىڭداعان تۇرعىن جەر سىلكىنىسىنىڭ قايتالانۋىنان قورقىپ، بىرنەشە كۇن دالادا تۇنەدى.