يپوتەكانىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەسى باستاپقى جارناعا قاراي اركەلكى بەلگىلەنۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا يپوتەكانىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەسىن LTV كورسەتكىشكە بايلاۋ تۋرالى باستامانىڭ ءمانىن ءتۇسىندىردى.
ۇكىمەت وتىرىسىندا ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ 2026 -جىلدىڭ 1-شىلدەسىنەن باستاپ يپوتەكانىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەسىن LTV كورسەتكىشكە بايلاۋ كوزدەلىپ وتىرعانىن ايتقان. باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا جۋرناليستەر وسى مەحانيزمنىڭ ءمانىن سۇرادى.
- ءبىز بۇل ماسەلەنى قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن بىرلەسىپ قاراستىرىپ جاتىرمىز. قازىر يپوتەكا نەسيەلەرىنىڭ شەكتى پايىزدىق مولشەرلەمەسى شارتتى تۇردە 25 پايىز دەڭگەيىندە بەلگىلەنگەن. ازىرگە وسى دەڭگەيدى ساقتاي تۇرامىز دەپ شەشتىك. ويتكەنى بازالىق مولشەرلەمە كوتەرىلدى. ونداي كەزەڭدە يپوتەكانىڭ مارجاسىن ودان ءارى تارىلتۋ قيسىنعا سىيىڭقىرامايتىن ەدى. ءبىراق ءبىز 1-شىلدەگە دەيىن جەكە ءبىر ادىستەمە ازىرلەيمىز. ول ادىستەمەدە يپوتەكانىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەسى 25 تەن جوعارى نەمەسە 25 تەن تومەن دەگەن قارابايىر ولشەممەن بەكىتىلمەيدى. يپوتەكا قانداي تاسىلمەن الىنىپ جاتقانىن قارايمىز. ياعني باستاپقى جارناعا باسپانا قۇنىنىڭ نەشە پايىزىن سالعانىن، نەشە جىلعا العانىن قارايمىز. ال قازىرگى ادىستەمە تىم توتە. ونىڭ ناقتى تەتىكتەرىن كەيىن تولىق جاريالايمىز، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ءمادينا ءابىلقاسىموۆا يپوتەكانىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەسىن LTV- كوەففيتسەنتكە بايلاۋ حالىقتى نەسيەگە جۇگىرە بەرمەي، باستاپقى جارناعا جاقسىلاپ اقشا جيناقتاۋعا ىنتالاندىرۋ ءۇشىن ەنگىزىلەتىنىن ايتتى.
- بۇل يپوتەكا كەپىلدىگىنىڭ ەكىنشى قىرى دەۋگە بولادى. مىسالى، LTV كورسەتكىشى 70 پايىز دەسەك، العاشقى جارناعا 30 پايىز سالىپ، قالعانىن يپوتەكا رەتىندە الدىڭىز دەگەن ءسوز. باستاپقى جارناڭىز نەعۇرلىم كوپ بولسا، الاتىن نەسيەڭىز سوعۇرلىم از بولادى. سايكەسىنشە پايىزدىق مولشەرلەمەنى دە بارىنشا تومەن ەتۋگە بولادى. نەگىزگى ءتاسىل وسىنداي پرينتسيپكە قۇرىلادى. باسقاشا ايتساق، بۇرىنعىداي 25 پايىز دەگەن جالعىز مولشەرلەمە بولمايدى. نەگىزىنەن ءبىز قازاقستاندىقتاردى باستاپقى جارنانى كوبىرەك سالۋعا ىنتالاندىرۋعا كۇش سالامىز. ونىڭ ىشىندە بانكتەردە جيناقتاۋ تەتىگىن دامىتا تۇسەمىز. بىرنەشە بانك وسىنداي ونىمدەردى ۇسىنا باستادى، - دەدى اگەنتتىك باسشىسى.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇگىن ۇكىمەتتىڭ، ۇلتتىق بانكتىڭ جانە قارجى نارىعىن رەتتەۋ اگەنتتىگىنىڭ ماكروەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ جونىندەگى 3 جىلدىق بىرلەسكەن ءىس-قيمىل باعدارلاماسى تانىستىرىلدى.
وسىدان بۇرىن ءابىلقاسىموۆا 2026 -جىلدان باستاپ كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعىنىڭ سارالانعان ستاۆكالارى ەنگىزىلەتىنىن ايتتى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي