يپوتەكاعا دەيىنگى كىلتتەر: ارمانىڭا ءبىر قادام جاقىندا
استانا. KAZINFORM - بولاشاقتا باسپانا الۋدى جوسپارلاپ جۇرگەندەر ءۇشىن جاڭا يپوتەكالىق جوبا ىسكە قوسىلدى. جوبانىڭ ەرەكشەلىگى وتباسى بانك سالىمشىلارى نەسيەنى راسىمدەگەنگە دەيىن جاڭا پاتەرگە كوشىپ بارا الادى. بۇل وتباسى بانكتىڭ جانە سەرىكتەس NEST STROY قۇرىلىس كومپانياسىنىڭ بىرلەسكەن جوباسى اياسىندا جۇزەگە اسادى.
«يپوتەكاعا دەيىنگى كىلتتەر» دەپ اتالاتىن جاڭا جوبانىڭ تۇساۋكەسەرى وتكەن سەنبىدە الماتى وبلىسىنا قاراستى Gate City تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە ءوتتى. جالپى اۋدانى 300 مىڭ شارشى مەتر بولاتىن 5000 پاتەرگە ارنالعان بۇل تۇرعىن ءۇي كەشەنى الماتى ماڭىندا ورنالاسقان جاڭا تەحنولوگيالىق الاتاۋ قالاسىندا بوي كوتەرگەن. يپوتەكالىق باعدارلامانىڭ كالاي جۇزەگە اساتىنىن وتباسى بانكى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى نۇرلان اقشانوۆ ءتۇسىندىرىپ بەردى.
- ءبىز جاڭا الاتاۋ قالاسىنىڭ ىرگەسىندەگى Gate City تۇرعىن ءۇي كەشەنىندەمىز. سەرىكتەسىمىز NEST STROY قۇرىلىس كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، «يپوتەكاعا دەيىنگى كىلتتەر» اتتى جوبا ازىرلەدىك. بانكتىڭ ميلليونداعان سالىمشىلارىنا ءمالىم قاعيداسى وزگەرىسسىز قالادى، ول - جيناقتاۋ. كليەنتتەرىمىزگە ەلدەگى ەڭ قولجەتىمدى باعدارلامالارمەن باسپانا الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن دە ءدال وسى جيناعان جيناقتارى. يپوتەكا راسىمدەۋ كەزىندە كەيبىر سالىمشىلارىمىزدىڭ باعالاۋ كورسەتكىشتەرىن كوتەرۋگە ۋاقىت كەرەك بولادى. ال وسى ۋاقىت ارالىعىندا سالىمشىلار تۋىستارىن جاعالاپ، بولماسا پاتەر جالداي تۇرۋعا تۋرا كەلەدى. باعدارلاما بويىنشا ارالىق نەسيەنىڭ ەڭ جوعارى مولشەرلەمەسى جىلدىق %8,5 بولادى*. ونى الۋ ءۇشىن دەپوزيتتە قارىز سوماسىنىڭ %50 ىن جيناپ، باعالاۋ كورسەتكىشىن 5 دەڭگەيىنە دەيىن جەتكىزۋ قاجەت. ەگەر دەپوزيت جاڭا بولسا، ادەتتە بۇل كورسەتكىشكە التى اي ىشىندە قول جەتكىزىلەدى. وسى كەزەڭدى كۇتپەستەن، دەپوزيتكە اقشا سالعاننان كەيىن بىردەن پاتەرگە قونىستانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ال يپوتەكانى كەيىنىرەك، دەپوزيت بويىنشا بارلىق شارتتار ورىندالعان كەزدە راسىمدەۋگە بولادى، - دەدى نۇرلان اقشانوۆ.
جاڭا جوبامەن تانىسۋعا كەلگەن بانك سالىمشىلارى مەن تۇرعىندارعا تازا ارلەنگەن ءارى جيھازدارى دايىن 1-3 بولمەلى ۇيلەر تانىستىرىلدى. يپوتەكاعا قاتىسۋ ءۇشىن قانداي مۇمكىندىكتەر قاراستىرىلعانىن «NEST STROY» قۇرىلىس كومپانياسىنىڭ باسشىسى الەكساندر نەستەرتسيەۆ ايتىپ بەردى.
- «Gate City» تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە 3000 شارشى مەتردى بولاتىن ۇيلەر سالىندى. ءبىز وتباسى بانكىمەن بىرلەسىپ تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتقىسى كەلەتىن جاندارعا جاڭا جوبا ازىرلەدىك. قازىر بارلىق پاتەرلەر پايدالانۋعا بەرىلگەن ءارى قونىستانۋعا تولىقتاي دايىن. تۇرعىن ءۇي تازا ارلەۋدە جانە نەگىزگى جيھازدارمەن ۇسىنىلادى. پاتەردە توسەك، اس ءۇي جيھازى، گاردەروب بار. بۇل قونىس اۋدارۋشىلار ءۇشىن وتە ىڭعايلى. پاتەردى جوندەۋگە اقشا جۇمساۋدىڭ قاجەتى جوق جانە جيھاز ساتىپ الۋعا كەتەتىن وتباسىلىق بيۋدجەتتى ايتارلىقتاي ۇنەمدەۋگە بولادى. تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ اۋماعىندا مەكتەپ سالىنىپ قويعان، ول وسى جىلدان باستاپ جۇمىس ىستەيدى. كەلەسى جىلى بالاباقشا اشۋ جوسپارلانۋدا. سونداي-اق جول ينفراقۇرىلىمى دايىن جانە كولىك قاتىناسى ۇيىمداستىرىلعان، - دەدى الەكساندر نەستەرتسيەۆ.
باعدارلاماعا قاتىسۋ بارىنشا قاراپايىم. بانك كليەنتى Gate City تۇرعىن ءۇي كەشەنىنەن پاتەر تاڭداپ، ونى بروندايدى. وتباسى بانككە كەلىپ، دەپوزيت اشادى جانە تۇرعىن ءۇي قۇنىنىڭ %50 ىن ءوزىنىڭ جيناق شوتىنا سالىپ، تولەم قابىلەتتىلىگىن راستايدى. كەيىن كليەنت قۇرىلىس سالۋشىمەن التى ايعا دەيىنگى مەرزىمگە جالعا الۋ شارتىن جاساسادى. كىلتتى الىپ، پاتەرگە قونىستانادى. وسى كەزەڭ ىشىندە دەپوزيتتەگى باعالاۋ كورسەتكىشى بىرتىندەپ وسەدى. ول كەم دەگەندە 5 كە تەڭ بولۋعا ءتيىس. مۇنداي مانگە ادەتتە 6 اي ىشىندە قول جەتكىزىلەدى.
باعالاۋ كورسەتكىشى 5 دەڭگەيىنە جەتكەننەن كەيىن كليەنت جىلدىق 8,5%* مولشەرلەمەمەن ارالىق قارىز الادى جانە قۇرىلىس سالۋشىمەن ساتىپ الۋ-ساتۋ شارتىن جاساسادى. بۇل رەتتە كليەنت تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋ اقىسىن تولەمەيدى. تەك كوممۋنالدىق قىزمەتتەردى عانا تولەيدى.
«يپوتەكاعا دەيىنگى كىلتتەر» جوباسى اياسىندا تانىستىرىلىمعا كەلگەن بانك سالىمشىلارى مەن قوناقتارى جاڭا يپوتەكالىق باعدارلامانىڭ شارتتارىنا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ، بولاشاقتا وسى جوباعا قاتىسۋعا نيەتتى ەكەندەرىن ايتتى. الماتىلىق ءمادينا مۇراتوۆاعا تۇرعىن ءۇيدىڭ ساپاسى ۇناپتى.
- ادەتتە ءۇي تاڭداعاندا قۇرىلىس ماتەريالى مەن ساپاسىنا ءمان بەرەمىز. بۇگىنگى شاراعا قۇربىم ەكەۋمىز كەلدىك. الماتى قالاسىندا 1 بولمەلى ءۇيىم بار. الداعى ۋاقىتتى ءۇيىمدى ساتىپ، وتباسى بانكىنەن جيناق اشتىرىپ وسى جوبا ارقىلى 2 بولمەلى ءۇي الۋدى جوسپارلاپ وتىرمىن. مۇنداعى ۇيلەر جاڭا ءارى ساپالى، جوندەۋ جۇمىستارىنا دا قوسىمشا قارجى شىعارمايسىڭ. ءتىپتى جيھازدارى دا دايىن. وسى جاعىنان ءتيىمدى تۇستارى كوپ ەكەن»، - دەدى ءمادينا مۇراتوۆا.
ال الماتىلىق ايدانا اسىلبەكوۆا جولداسى ەكەۋى وتباسى بانكىندە بىرنەشە جىلدان بەرى جيناق جيناپ كەلەدى.
- جاڭا يپوتەكالىق باعدارلاما ءبىز سياقتى جاس وتباسىلارعا ءتيىمدى ەكەن. جيناقتان بولەك باعالاۋ كورسەتكىشىن كوتەرۋ ءۇشىن جارتى جىل تۇرۋعا بولادى. ەڭ باستىسى ۇستەمە پايىزدارى دا از. ال ءۇي باعاسى الماتى قالاسىنداعى باعالارعا قاراعاندا ءتيىمدى. قۇرىلىس كومپانياسى ۇسىنعان شارتتارمەن تولىقتاي تانىسىپ، الداعى ۋاقىتتا وڭ شەشىم قابىلدايتىن شىعارمىز. ءبىز بولاشاعىمىزدى ويلاپ، وتباسى بانكىمەن ءوز ارمانىمىزدى جۇزەگە اسىرامىز دەگەن ويدامىز، - دەدى ايدانا اسىلبەكوۆا.
«يپوتەكاعا دەيىنگى كىلتتەر» جوباسى وتباسىعا قونىس تويىن كەيىنگە قالدىرماۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ولار تاڭدالعان پاتەرگە بىردەن كوشىپ كىرە الادى، ال نەسيەنى كەيىنىرەك راسىمدەيدى.
* (ج ت س م %9 باستاپ %9,6 دەيىن)