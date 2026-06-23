يپوتەكا جانە ساقتاندىرۋ: ءار قارىز الۋشى نەنى ءبىلۋى كەرەك
استانا. KAZINFORM - قارجى نارىعىن رەتتەۋ اگەنتتىگى يپوتەكالىق نەسيە راسىمدەگەن كەزدە قارىز الۋشىنىڭ ءومىرىن ساقتاندىرۋ بويىنشا قانداي ماڭىزدى ماسەلەلەردى ءبىلۋ كەرەگىن ەسكە سالدى.
اگەنتتىك قارىز الۋشىنىڭ ءومىرىن ساقتاندىرۋ - بۇل قارىز الۋشى مەن ونىڭ وتباسىن اۋىر سىرقاتتانعان، ەڭبەككە قابىلەتتىلىگىنەن ايىرىلعان نەمەسە قارىز الۋشى قايتىس بولعان جاعدايدا كرەديت تولەۋ جونىندەگى مىندەتتەمەلەردەن قورعايتىن ەرىكتى ساقتاندىرۋ ءونىمى ەكەنىن جازدى.
ستاندارتتى ساقتاندىرۋ شارتى نەنى جابادى؟
ساقتاندىرۋدىڭ بۇل ءتۇرى قارىز الۋشىنىڭ جازاتايىم وقيعا نەمەسە اۋرۋ سالدارىنان قايتىس بولۋدى، نەمەسە 2-توپتاعى مۇگەدەكتىكتى تاعايىنداۋدى نە مۇگەدەكتىك توبىن بەرە وتىرىپ، ەڭبەككە قابىلەتتىلىگىن جوعالتۋدى جابادى. سوندىقتان يپوتەكانى راسىمدەۋ كەزىندە بانكتەر قارىز الۋشىلارعا ءومىر مەن ەڭبەككە قابىلەتتىلىكتى ساقتاندىرۋعا جيى كەڭەس بەرەدى.
ساقتاندىرۋدىڭ بۇل ءتۇرى قالاي جۇمىس ىستەيدى؟
ادام قايتىس بولعان نەمەسە ەڭبەككە قابىلەتتىلىگىنەن تولىق ايىرىلعان جاعدايدا ساقتاندىرۋ كومپانياسى بانككە كرەديت بويىنشا قالدىقتى تولەيدى. سونىمەن بىرگە ۋاقىتشا ەڭبەككە جارامسىز بولعان جاعدايدا (مىسالى، اۋرۋىنا بايلانىستى) ساقتاندىرۋ كومپانياسى قالپىنا كەلۋ كەزەڭىندە كرەديت بويىنشا اي سايىنعى تولەمدەردى جابا الادى.
قارىز الۋشى ءۇشىن باستى ارتىقشىلىق - جاقىندارىنىڭ قارجىلىق قاۋىپسىزدىگى. ساقتاندىرۋ جاعدايى باستالعان كەزدە ساقتاندىرۋ تولەمى وتباسىنىڭ مەنشىگىندەگى باسپانانى ساقتاۋعا جانە قوسىمشا بورىش جۇكتەمەسىن بولدىرماۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇل رەتتە ساقتاندىرۋ شارتىنا قول قويماس بۇرىن ونىڭ بارلىق شارتتارىمەن، اسىرەسە ساقتاندىرۋ تولەمى جۇرگىزىلمەيتىن ايرىقشا جاعدايلار تىزبەسىمەن مۇقيات تانىسۋ ماڭىزدى.
ەگەر ساقتاندىرۋ بولماسا نەمەسە تولەمنەن باس تارتىلسا، يپوتەكا نەبولادى؟
ەگەر قارىز الۋشىنىڭ ءومىرىن ساقتاندىرۋ شارتى بولماسا نەمەسە ساقتاندىرۋ ۇيىمى تولەۋدەن باس تارتسا (مىسالى، ەگەر جاعداي شارتتىڭ ەرەكشە جاعدايىنا جاتاتىن بولسا)، وندا يپوتەكا بويىنشا مىندەتتەمەلەر اۆتوماتتى تۇردە توقتاتىلمايدى.
مۇنداي جاعدايدا بەرەشەك مۇرانىڭ قۇرامىنا كىرەدى، ال مۇرانى قابىلداعان مۇراگەرلەر مۇراعا قالدىرىلعان مۇلىكتىڭ قۇنى شەگىندە مۇرا قالدىرۋشىنىڭ بورىشتارى بويىنشا جاۋاپكەرشىلىك اتقارادى.
قارىز الۋشىنىڭ ءومىرىن ءماجبۇرلى تۇردە ساقتاندىرۋ- زاڭعا قايشى
قارىز الۋشىنىڭ ءومىرىن ساقتاندىرۋ - ساقتاندىرۋدىڭ ەرىكتى ءتۇرى. «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى بانكتەر جانە بانك قىزمەتى تۋرالى» زاڭعا سايكەس بانكتىڭ بۇل قىزمەتتى الۋدى ماجبۇرلەۋگە نەمەسە ونى كرەديت الۋ ءۇشىن مىندەتتى شارت رەتىندە بەلگىلەۋگە قۇقىعى جوق.
پايدالى ماتەريالدار Fingramota.kz سايتىندا قولجەتىمدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ساقتاندىرۋ مەن باعالى قاعازدار نارىعىن رەتتەيتىن جاڭا زاڭدار ازىرلەنەدى.