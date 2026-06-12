يپوتەكا بويىنشا جاڭا تالاپتار 2027-جىلعا قالدىرىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا يپوتەكالىق تۇرعىن ءۇي قارىزدارى بويىنشا ەنگىزىلۋى ءتيىس جاڭا تالاپتار كەيىنگە قالدىرىلۋى مۇمكىن.
قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى مەن ۇلتتىق بانك يپوتەكالىق نەسيەلەرگە قاتىستى وزگەرىستەردى 2027-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ كۇشىنە ەنگىزۋدى ۇسىنىپ وتىر. ءتيىستى قاۋلى جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى.
وزگەرىستەر نەگە كەيىنگە شەگەرىلدى
بۇعان دەيىن جاڭا ءتارتىپ 2026-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ ەنگىزىلەدى دەپ جوسپارلانعان ەدى. الايدا رەتتەۋشى ورگاندار بۇل مەرزىمدى التى ايعا شەگەرۋدى ۇسىنىپ وتىر.
جوباعا سايكەس، 2026-جىلعى 1-شىلدە مەن 2027-جىلعى 1-قاڭتار ارالىعىندا يپوتەكالىق تۇرعىن ءۇي قارىزدارى بويىنشا جىلدىق ءتيىمدى سىياقى مولشەرلەمەسىنىڭ شەكتى كولەمى قازىرگى دەڭگەيدە - 25 پايىز بولىپ قالا بەرەدى.
2027-جىلدان باستاپ نە وزگەرەدى
جاڭا جۇيە يپوتەكا مولشەرلەمەسىن قارىز الۋشىنىڭ باستاپقى جارنا كولەمىنە قاراي بەلگىلەۋدى كوزدەيدى. ياعني بانكتەر تۇرعىن ءۇي قۇنى مەن نەسيە سوماسىنىڭ اراقاتىناسىن (LTV كوەففيتسيەنتى) ەسكەرەتىن بولادى.
ەگەر ازامات باسپانا قۇنىنىڭ كەمىندە 30 پايىزىن باستاپقى جارنا رەتىندە تولەسە جانە نەسيە كولەمى تۇرعىن ءۇي قۇنىنىڭ 70 پايىزىنان اسپاسا، يپوتەكا بويىنشا شەكتى جىلدىق ءتيىمدى سىياقى مولشەرلەمەسى 20 پايىز دەڭگەيىندە بەلگىلەنەدى.
ال باستاپقى جارنا كولەمى 30 پايىزدان تومەن بولسا، شەكتى مولشەرلەمە بۇرىنعىداي 25 پايىز دەڭگەيىندە ساقتالادى.
بۇل وزگەرىس كىمدەرگە ءتيىمدى
قارجى ساراپشىسى جەڭىس ءشارىپ ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، جاڭا ءتارتىپ باستاپقى جارنا رەتىندە تۇرعىن ءۇي قۇنىنىڭ كەمىندە 30 پايىزىن جيناي العان ازاماتتارعا ءتيىمدى بولۋى مۇمكىن.
قازىرگى نارىقتا كوممەرتسيالىق بانكتەردىڭ يپوتەكالىق مولشەرلەمەسى كوبىنە 21-22 پايىز دەڭگەيىندە. ەگەر ازاماتتىڭ باستاپقى جارناسى 30 پايىزدان جوعارى بولسا، جاڭا ءتارتىپ بويىنشا ول ءۇشىن مولشەرلەمە تومەندەپ، شامامەن 18-19 پايىز دەڭگەيىندە قالىپتاسۋى مۇمكىن. ال باستاپقى جارناسى تومەن ادامدار ءۇشىن قازىرگى جاعداي ايتارلىقتاي وزگەرمەيدى، - دەيدى ساراپشى.
ونىڭ سوزىنشە، باستاپقى جارناسى جوعارى قارىز الۋشىلار ءۇشىن يپوتەكالىق شارتتار ءبىرشاما قولايلى بولۋى مۇمكىن. ال باستاپقى جارناسى 30 پايىزدان تومەن ازاماتتار ءۇشىن شەكتى مولشەرلەمە بۇرىنعى دەڭگەيدە ساقتالادى.
قازىر يپوتەكا راسىمدەگەن ءتيىمدى مە
جوسپارلانعان وزگەرىستەردىڭ كەيىنگە قالدىرىلۋىنا بايلانىستى يپوتەكالىق نارىقتا تۇبەگەيلى جاڭالىق ازىرگە بولمايدى. دەمەك، 2026-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن بانكتەر يپوتەكالىق ونىمدەردى قازىرگى شەكتى مولشەرلەمە اياسىندا ۇسىنۋدى جالعاستىرادى.
ەگەر قاۋلى قابىلدانسا، باستاپقى جارنا كولەمىنە بايلانىستى سارالانعان مولشەرلەمەلەر 2027-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 1-شىلدەدەن باستاپ يپوتەكالىق مولشەرلەمەلەر باستاپقى جارنا كولەمىنە قاراي وزگەرەتىنى حابارلانعان ەدى. الايدا ەندى بۇل وزگەرىستەردى ەنگىزۋ مەرزىمى 2027-جىلعا اۋىستىرىلۋى مۇمكىن.