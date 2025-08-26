يوردانيا كورولى قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلە جاتىر
استانا. KAZINFORM - يوردانيا كورولى ابداللا II بەن ءال-حۋسەين 26-27-تامىزدا قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلەدى. ساپار پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن وتەدى جانە ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋدى كوزدەيدى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىك ءتىلشىسى.
قازاقستان-يوردانيا بيزنەس- فورۋمىنا 300 كاسىپكەر قاتىسادى
استانادا كورول ابداللا II بەن ءال-حۋسەين پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆپەن كەلىسسوزدەر وتكىزەدى.
ساپاردىڭ باستى ماقساتى - جان-جاقتى ارىپتەستىكتى نىعايتۋ، ساياسي ديالوگتى كەڭەيتۋ جانە 2025 -جىلعى اقپاندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ اممانعا ساپارى بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ناقتى جوبالارمەن تولىقتىرۋ.
كەلىسسوزدەردە ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق، ينۆەستيتسيالار، ەنەرگەتيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى مەن ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى، فارماتسيەۆتيكا، IT جانە سيفرلاندىرۋ، كولىك لوگيستيكاسى، تۋريزم، سونداي-اق گۋمانيتارلىق جانە ءبىلىم بەرۋ ماسەلەلەرى تالقىلانادى.
سونىمەن بىرگە تاراپتار حالىقارالىق جانە وڭىرلىك قاۋىپسىزدىكتى، ونىڭ ىشىندە تاياۋ شىعىستاعى احۋالدى رەتتەۋ جانە حالىقارالىق ۇيىمدار اياسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل شارالارىن قاراستىرادى.
ساپاردىڭ باستى شارالارىنىڭ ءبىرى - شامامەن 300 كاسىپكەر مەن ينۆەستور قاتىساتىن قازاقستان- يوردانيا بيزنەس- فورۋمى بولادى. فورۋم جۇمىسىنا مەملەكەت باسشىلارى دا قاتىسادى دەپ كۇتىلۋدە.
اقپانداعى كەلىسىمدەردىڭ جالعاسى
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ 2025 -جىلعى اقپاندا يوردانياعا جاساعان ساپارى قازىرگى كەزدەسۋدىڭ ىرگەتاسى بولدى. سول كەزدە تاراپتار ەكونوميكالىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋ، ساۋدا جانە ينۆەستيتسيا ءۇشىن جاڭا جاعدايلار جاساۋ، ءبىرقاتار بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە قوسۋ تۋرالى ۋاعدالاسقان بولاتىن.
يوردانيانىڭ قازاقستانداعى ەلشىلىگى اتاپ وتكەندەي، سول كەزدەگى كەلىسىمدەر بۇگىن ناقتى باستامالارعا ۇلاستى.
«مەملەكەت باسشىلارىنىڭ ساپارلارى ەكى ەلدىڭ ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە جانە بىرلەسكەن جوبالارعا قولايلى جاعداي جاساۋعا ءازىر ەكەنىن كورسەتتى»، - دەلىنگەن ەلشىلىك مالىمدەمەسىندە.
بىرلەسكەن جوبالار - بەرەكەلى ىستەر
اگرو سالادا ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مەن يوردانيانىڭ ونەركاسىپ جانە ساۋدا مينيسترلىگى اراسىندا قازاقستاندىق بيدايدى جەتكىزۋ بويىنشا جۇمىس توبى قۇرىلدى. نەگىزگى جەتكىزۋشى رەتىندە «پرودكورپوراتسيا» قاراستىرىلىپ وتىر.
سونىمەن قاتار، يوردانيالىق Aljazeera Agricultural كومپانياسى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىمەن قازاقستاندا اسىل تۇقىمدى قۇس ءوسىرۋ زاۋىتىن سالۋ جوباسى بويىنشا مەموراندۋمعا قول قويۋعا دايىندالۋدا.
فارماتسيەۆتيكا جانە مەديتسينا سالاسىندا يوردانيالىق Sana Pharma مەن وزگە دە كومپانيالار قازاقستاندىق نارىققا شىعۋعا مۇددەلىلىك تانىتتى. بۇعان قوسا، Sana Farm مەن قازاقستاندىق Inkar Group اراسىندا ءدارى-دارمەكتەردى ديستريبۋتسيالاۋ جونىندە كەلىسىمگە قول قويۋ كوزدەلىپ وتىر.
يوردانيالىق DadVet پەن قازاقستاندىق KazbioPharm ۆەتەريناريالىق ۆاكتسينالاردى ءوندىرۋ جانە ەكسپورتتاۋ سالاسىندا ارىپتەستىككە كەلىستى.
سيفرلاندىرۋ جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا Astana Hub پەن King Hussein Business Park، سونداي-اق Astana IT University مەن Hussein Technical University اراسىندا مەموراندۋمدار جۇزەگە اسىرىلۋدا. يوردانيالىق العاشقى ستۋدەنتتەر استانادا ءبىلىم الا باستادى.
سونىمەن قاتار، «ۇلتتىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» ا ق (NIT) مەن يوردانيانىڭ ICT Intaj قاۋىمداستىعى اراسىنداعى ارىپتەستىك دامىپ كەلەدى.
ەنەرگەتيكا سالاسىندا ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مەن يوردانيا اتوم ەنەرگەتيكاسى جونىندەگى كوميسسياسى بەيبىت اتوم ەنەرگەتيكاسىن پايدالانۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى ءوزارا تۇسىنىستىك مەموراندۋمىنا قول قويعان.
قۇرىلىس جانە ينۆەستيسيا سالاسىندا قازاقستاندىق BI Construction Group يوردانيالىق Amman Vision Investment - Development (AVID) جانە Jordan Security Investment Fund قورىمەن كەلىسىمدەرگە قول قويۋعا دايىندالىپ جاتىر. جوبالار ينفراقۇرىلىمدى جانە قالالىق ورتانى دامىتۋعا باعىتتالادى.
تىكەلەي اۋە قاتىناسى تۋريزمگە سەرپىن بەرەدى
قازاقستان مەن يوردانيا اراسىنداعى تىكەلەي اۋە رەيستەرىن اشۋ ماسەلەسى دە باسىمدىققا يە.
ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قۇقىقتىق بازا دايىن. اممان - استانا باعىتى بويىنشا تىكەلەي رەيستەردى 2026 -جىلعى ماۋسىمدا اپتاسىنا ەكى رەت اشۋ جوسپارلانعان.
يوردانيا تاراپى العاشقى كەزەڭدە رەيستەردى سۋبسيديالاۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
«اۋە قاتىناسىنىڭ اشىلۋى تۋريزمنىڭ، بيزنەستىڭ جانە گۋمانيتارلىق بايلانىستاردىڭ دامۋىنا جاڭا مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى يوردانيالىق ديپلوماتيالىق ميسسيا.
كورولدىڭ ساپارىنان نە كۇتەمىز؟
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، كورول ابداللا II بەن ءال-حۋسەيننىڭ قازاقستانعا ساپارى ەكى ەل قارىم-قاتىناسىنىڭ جان-جاقتى سيپاتىن راستاۋمەن قاتار، ەنەرگەتيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، فارماتسيەۆتيكا، سيفرلاندىرۋ جانە تۋريزم سالالارىندا ناقتى جوبالاردى ىسكە قوسۋعا سەرپىن بەرەدى.
سونىمەن بىرگە، تىكەلەي اۋە قاتىناسى مەن اتوم ەنەرگەتيكاسى بويىنشا ارىپتەستىكتىڭ جاڭا كەزەڭى باستالۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، يوردانيا كورولىنىڭ رەسمي ساپارى كەزىندە استانادا قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلەدى.
اۆتور
اسحات رايقۇل