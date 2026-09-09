يوردانيا يران ۇشىرعان 18 بالليستيكالىق زىمىراندى قاعىپ ءتۇسىردى
استانا. KAZINFORM - وڭىردەگى قاقتىعىسقا بايلانىستى يوردانيانىڭ اۋە كەڭىستىگىندەگى جاعداي ءالى دە ۋشىعىپ تۇر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يوردانيانىڭ اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس اسكەرلەرى سارسەنبىگە قاراعان ءتۇنى يراننان ەل اۋماعىنا قاراي ۇشىرىلعان 20 بالليستيكالىق زىمىراننىڭ 18 ءىن ۇستاپ، كوزىن جويدى. قالعان ەكى زىمىران ەلسىز ايماقتارعا قۇلاعان، قازا تاپقاندار مەن زارداپ شەككەندەر جوق. بۇل تۋرالى يوردانيا قارۋلى كۇشتەرى مالىمدەدى.
وسىعان بايلانىستى زىمىراننىڭ قيراندىلارى تۇسكەن اۋماقتارعا ارنايى بولىمشەلەر جىبەرىلدى. اسكەريلەر تۇرعىنداردى بەيمالىم زاتتار مەن زىمىران بولشەكتەرىنە جاقىنداماۋعا جانە ولاردى بايقاعان جاعدايدا دەرەۋ بيلىككە حابارلاۋعا شاقىردى.
مالىمدەمەدە يوردانيانىڭ باقىلاۋ، الدىن الا ەسكەرتۋ جانە اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس اسكەرلەرى جوعارى دايىندىق رەجيمىندە جۇمىس ىستەپ تۇرعانى ايتىلعان.
يسلام ريەۆوليۋتسياسىنىڭ ساقشىلار كورپۋسى (ي ر س ك) زىمىران سوققىسىنىڭ نىساناسى رەتىندە ەلدىڭ شىعىسىنداعى ءال-ازراق قالاسى ماڭىندا ورنالاسقان، ا ق ش اسكەرى پايدالاناتىن مۋاففاق ءاس-سالتي اۋە بازاسى تاڭدالعانىن مالىمدەدى. يران تاراپىنىڭ ايتۋىنشا، شابۋىل F-35 ،F-16 جانە F-15 جويعىش ۇشاقتارى ورنالاسقان ءارى ولارعا قىزمەت كورسەتىلەتىن نىساندارعا باعىتتالعان.
ا ق ش وكىلى Reuters اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا شابۋىلدىڭ كوزدەگەن نىساندارىنا جەتە الماعانىن، سونداي-اق امەريكالىق اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ بارلىعىنىڭ امان ەكەنىن مالىمدەدى. يراننىڭ اۋە بازاسىنا كەلتىرىلگەن شىعىن تۋرالى مالىمدەمەسىن ازىرگە تاۋەلسىز دەرەككوزدەر راستاعان جوق.
بۇل سوققى ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى پارسى شىعاناعىندا يراننىڭ بەس مۇناي تاسىمالداۋشى كەمەسىن جويعانىن حابارلاعاننان كەيىن جاسالدى.
ۆاشينگتون بۇل وپەراتسيانى ي ر س ك- نىڭ ا ق ش اسكەري كەمەسىنە بالليستيكالىق زىمىراندارمەن ەكى مارتە وق جاۋدىرۋ ارەكەتىنە قايتارىلعان قاتاڭ تويتارىس رەتىندە باعالادى. ا ق ش تاراپىنىڭ مالىمەتىنشە، سوققى جاسالماس بۇرىن تانكەرلەردەگى ەكيپاج مۇشەلەرىنىڭ بارلىعى كەمەدەن شىعارىلعان.
ي ر س ك ءوز كەزەگىندە تەگەران «قاۋىپتى ءارى تىيىم سالىنعان ايماق» دەپ جاريالاعان ورمۋز بۇعازىنان وتپەك بولعان ا ق ش- تىڭ 2 كەمەسى مەن 8 مۇناي تانكەرىنە سوققى جاسالعانىن مالىمدەدى.
ا ق ش پەن يران اراسىنداعى قاقتىعىستىڭ قايتا ءورشۋى پارسى شىعاناعىنداعى كەمە قاتىناسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىقتى كۇشەيتتى. سونىڭ اسەرىنەن Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى باررەلىنە 100 دوللارعا جاقىندادى.
اقپان ايىندا باستالعان ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى سوعىسى كەزىندە يوردانياداعى اسكەري بازالارعا يران تاراپىنان بۇعان دەيىن دە سوققىلار جاسالعان. شىلدەدەگى سوڭعى شابۋىلداردىڭ بىرىندە ا ق ش- تىڭ ەكى اسكەري قىزمەتشىسى قازا تاپتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن يران ورمۋز بۇعازى ماڭىندا ارنايى باقىلاۋ ايماعىن قۇراتىنىن جازعان ەدىك.