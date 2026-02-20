يود جەتىسپەگەندە بايقالاتىن بەلگىلەر
استانا. قازاقپارات - عالىمدار يود جەتىسپەۋشىلىگى ادامنىڭ جالپى دەنساۋلىعىنا قالاي اسەر ەتەتىنىن ءتۇسىندىردى. يود قالقانشا بەزىنىڭ قالىپتى قىزمەتىنە قاجەت ماڭىزدى ەلەمەنت سانالادى جانە ونىڭ جەتىسپەۋشىلىگى اعزاداعى كوپتەگەن پروتسەستەردى بۇزادى، دەپ حابارلايدى life.ru.
دەفيتسيتتىڭ بەلگىلەرى ءارتۇرلى: ۇنەمى شارشاۋ، كوڭىل-كۇيدىڭ تومەندەۋى، ەستە ساقتاۋ قابىلەتىنىڭ ناشارلاۋى، سالماق قوسۋ، تەرىنىڭ قۇرعاۋى، شاشتىڭ سىنعىش بولۋى، ايەلدەردە ەتەككىر سيكلىنىڭ بۇزىلۋى. سونىمەن قاتار، اعزانىڭ قورعانىش قابىلەتى تومەندەپ، ءجيى تۇماۋ مەن ينفەكتسيا جۇقتىرۋعا بەيىم بولادى.
ەرەسەكتەرگە تاۋلىگىنە 120-150 مكگ يود قاجەت. بۇل ەلەمەنتتى تەڭىز بالىعى، بالدىرلار، ءسۇت، جۇمىرتقا جانە يودتالعان تۇزدان الۋعا بولادى. ماماندار اتاپ وتكەندەي، يود جەتىسپەۋشىلىگىن ءوز بەتىنشە انىقتاۋ مۇمكىن ەمەس، سوندىقتان ءدال دياگنوز قويۋ ءۇشىن دارىگەرگە قارالعان ءجون.
turkystan.kz