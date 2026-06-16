چەمپيوندار ليگاسى: «قايراتتىڭ» العاشقى كەزەڭدەگى قارسىلاسى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن فۋتبولدان 2026/2027-جىلعى ماۋسىمداعى UEFA چەمپيوندار ليگاسى العاشقى ىرىكتەۋ كەزەڭىندەگى الماتىلىق «قايراتتىڭ» قارسىلاسى انىقتالدى.
قازاقستاندىق كوماندا جارىستىڭ بۇل ساتىسىندا چەرنوگوريانىڭ «سۋتەسكا» كلۋبىمەن شەبەرلىك بايقاسادى.
چەمپيوندار ليگاسىندا العاشقى كەزەڭ 7-8 جانە 14-15-شىلدە كۇندەرى بولادى.
ايتا كەتسەك، الماتىلىق كلۋب وتكەن ماۋسىمدا نەگىزگى كەزەڭدە پورتۋگاليانىڭ «سپورتينگىنە» 1:4، يسپانيانىڭ «رەال مادريدىنە» 0:5، يتاليانىڭ «ينتەرىنە» 1:2، گرەكيانىڭ «وليمپياكوسىنا» 0:1، دانيانىڭ «كوپەنگاگەنىنە» 2:3، بەلگيانىڭ «بريۋگگەسىىنە» 1:4، انگليانىڭ «ارسەنالىنا» 2:3 ەسەبىمەن جول بەرسە، كيپردىڭ «پافوسىمەن» 0:0 ەسەبىمەن تەڭ ءتۇستى.
سونداي-اق سەمەيلىك «ەلىماي» مەن ەلوردالىق «استانا» بۇگىن كونفەرەنسيا ليگاسى العاشقى كەزەڭىندە كىمدەرمەن كەزدەسەتىنى بەلگىلى بولادى.
سەمەيلىك كلۋبقا العاشقى كەزەڭدە ىقتيمال قارسىلاس رەتىندە «ميلسامي» (ورحەي، مولدوۆا)، «جالگيريس» (ۆيلنيۋس، ليتۆا)، «زيريا» (ازەربايجان)، «الاشكەرت» (ارمەنيا)، باتە (بوريسوۆ، بەلارۋس) سانالادى.
ال ەلوردالىق كوماندا «سيلەكس» (كراتوۆو، ماكەدونيا)، «دينامو سيتي» (تيرانا، البانيا)، «ۆيرتۋس» (سان-مارينو)، «مورنار» (بار، چەرنوگوريا)، «مارساشلوكك» (مالتا) كلۋبتارىمەن جولىعۋى مۇمكىن.
قوستانايلىق «توبىل» ەۋروجورىعىن كونفەرەنسيا ليگاسى ەكىنشى ىرىكتەۋ كەزەڭىنەن باستايدى.