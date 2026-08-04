مەديتسينالىق تۋريزم: قازاقستانعا 4,5 مىڭ شەتەلدىك ازامات كەلگەن
استانا. KAZINFORM - رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ەلىمىزدەگى مەديتسينالىق تۋريزمنىڭ جاي-جاپسارى جونىندە مالىمدەدى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، قازىر مەديتسينالىق قىزمەتتەر الۋ ماقساتىندا قازاقستانعا كەلەتىن شەتەل ازاماتتارىن ەسەپكە الۋدىڭ ءبىرىڭعاي تاسىلدەرىن قالىپتاستىرۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- قازاقستاننىڭ مەديتسينالىق ۇيىمدارى 2025-جىلى شامامەن 4488 شەتەلدىك پاتسيەنتكە مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلگەنى تۋرالى دەرەكتەر ۇسىندى. مەديتسينالىق ۇيىمداردىڭ الدىن الا دەرەكتەرىنە سايكەس، 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا 1184 شەتەلدىك پاتسيەنتكە مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلدى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، قازاقستانعا مەديتسينالىق قىزمەتتەر الۋعا نەگىزىنەن جاقىن شەت مەملەكەتتەردىڭ، ونىڭ ىشىندە رەسەي، قىرعىزستان، وزبەكستان، تاجىكستان، قىتاي جانە باسقا ەلدەردىڭ ازاماتتارى قىزىعۋشىلىق تانىتادى.
ودان بولەك، الىس شەت مەملەكەتتەردەن كەلەتىن ناۋقاستار دا بار. ماسەلەن، گەرمانيا، ا ق ش، ۇلى بريتانيا، كانادا، تۇركيا، نيدەرلاند، يتاليا، ۆەنگريا جانە باسقا دا ەلدەردىڭ ازاماتتارى قازاقستاندا مەديتسينالىق قىزمەتكە جۇگىنەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ونلاين مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ اۋقىمى كەڭەيەتىنىن جازعانبىز.