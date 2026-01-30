ۆيتسە-پرەزيدەنت ينستيتۋتى ساياسي ساباقتاستىق پەن تەڭگەرىمدى ساقتايدى - ساراپشى
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستان عىلىم اكادەمياسى مەملەكەت جانە قۇقىق ينستيتۋتىنىڭ اعا عىلىمي قىزمەتكەرى راۆشان نازاروۆ قازاقستاندا جۇرگىزىلىپ جاتقان كونستيتۋتسيالىق رەفورمالارعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
اۋەلى ساراپشى قىزىلوردا قالاسىندا وتكەن بەسىنشى ۇلتتىق قۇرىلتايدا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كوتەرگەن باستامالاردىڭ ماڭىزىنا توقتالدى. راۆشان نازاروۆتىڭ پىكىرىنشە، قازاقستان زامان تالابىنا ساي ساياسي ترانسفورماتسياعا بەت الدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا تاريحي وزگەرىستەر بولىپ جاتىر. بۇل تەك ەلدەگى ىشكى ساياسي جاعدايعا ەمەس، سونىمەن قاتار سىرتقى ساياسي باعدارعا دا اسەر ەتەدى. اسىرەسە، بۇل قازاقستانمەن تىكەلەي شەكارالاس مەملەكەتتەرگە قاتىستى. وزبەكستان قازاقستاننىڭ جاقىن كورشىسى جانە سەنىمدى سەرىكتەسى رەتىندە رەسپۋبليكادا جۇرگىزىلىپ جاتقان رەفورمالاردى مۇقيات باقىلاپ وتىرادى. قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىك جىلدارى جيناقتاعان ساياسي تاجىريبەسى، قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستامالارى قوعامنىڭ دامۋىنا تىڭ سەرپىلىس بەرەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەدى راۆشان نازاروۆ.
ساراپشىنىڭ پايىمىنشا، ءبىر پالاتالى پارلامەنت مودەلىنە كوشۋ وتە ماڭىزدى شەشىم. اتاپ ايتقاندا، بۇل - زاڭ جوبالارىن ساپالى سارالاپ، ولاردى ءوز ۋاقىتىندا قابىلداۋ مەحانيزمىن جۇيەلەيدى.
- بۇل ءۇردىس ماڭىزدى زاڭنامالىق اكتىلەردى قابىلداۋدى جەدەلدەتۋگە ىقپال ەتەدى. بۇگىندە نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق قۇجاتتاردى تەز ارادا قاراپ، ماقۇلداۋ وزگەرىپ جاتقان گەوساياسي جاعدايدىڭ ىرعاعىنا ۋاقىتىلى ىلەسە ءبىلۋ دەگەندى بىلدىرەدى. تاعى ءبىر ماڭىزدى ماسەلە - ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىن ەنگىزۋ. مۇنداي تاجىريبە ا ق ش، مەكسيكا، ءۇندىستان سياقتى ءىرى ەلدەردە بار. ۆيتسە-پرەزيدەنت ينستيتۋتى وتپەلى كەزەڭدەردە ساياسي ساباقتاستىق پەن تەڭگەرىمدى ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىزدىڭ ويىمىزشا، بۇل وتە ماڭىزدى ساياسي قادام. دەگەنمەن بۇل كۇردەلى رەفورما. سوندىقتان وعان اسا جوعارى جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراپ، ونى قوعام تالقىسىنا سالۋ ورىندى، - دەپ پىكىر ءبىلدىردى ساياساتتانۋشى.
سونىمەن قاتار، راۆشان نازاروۆ پارلامەنتتى قۇرىلتاي دەپ اتاۋعا قاتىستى ءوز ويىن ءبىلدىردى. ول اتاپ وتكەندەي، قازاقستان ەجەلگى جانە ورتاعاسىرلىق ۇلتتىق مەملەكەتتىلىك پەن تاريحي ساباقتاستىقتىڭ جارقىن ۇلگىسىن كورسەتىپ وتىر.
- «قۇرىلتاي» ءسوزى تۇركى حالىقتارىنىڭ اراسىندا تەرەڭ تاريحي ماڭىزعا يە. سايكەسىنشە، ءبىز ەجەلگى جانە ورتاعاسىرلىق ۇلتتىق مەملەكەتتىلىك پەن تاريحي ساباقتاستىقتىڭ جارقىن ۇلگىسىن كورىپ وتىرمىز. وسىلايشا، قازاقستان عاسىرلارعا جالعاسقان دالا دەموكراتياسى مەن ساياسي مەملەكەتتىك ينستيتۋتتىڭ مۇراگەرى سانالاتىنىن ايعاقتاپ وتىر. بۇل وتە باتىل قادام ءارى ماڭىزدى شەشىم، - دەپ قورىتىندىلادى راۆشان نازاروۆ.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستانداعى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار تۋرالى ەۋروپالىق ساراپشىلار پىكىر بىلدىرگەن بولاتىن.