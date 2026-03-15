ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:20, 15 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمى ءبىزدىڭ بيلىك ينستيتۋتتارىن نىعايتادى - پرەزيدەنت

    استانا. KAZINFORM - ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنا قاتىستى نورما جانە باسقا دا وزگەرىستەر ەلىمىزگە ەشقانداي زيانىن تيگىزبەيدى. بۇل جونىندە مەملەكەت باسشىسى رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرگەننەن كەيىن ب ا ق وكىلدەرى ءۇشىن وتكىزگەن بريفينگتە مالىمدەدى.

    Вице-Президент лауазымы біздің билік институттарын нығайтады – Президент
    Фото: Ақорда

    - ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمى تۋرالى ءارتۇرلى اڭگىمە ايتىلىپ جۇرگەنىن بىلەمىن. شىن مانىندە، ءبىرقاتار شەت مەملەكەتتە ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمى بار. كەيبىر ساراپشىلار «قازاقستاندا بيلىك ىشىندە باسەكە ءورشىپ، ءتۇرلى ۇردىستەر جۇرەدى، ەلگە زيان كەلەدى» دەگەن پىكىر ءبىلدىرىپ جاتىر.

    بۇل ماسەلەدە قوعامعا زارداپ كەلەتىندەي قورقىنىش جوق. ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمى ءبىزدىڭ بيلىك ينستيتۋتتارىن نىعايتادى. كەلەشەكتە ءبارى ايقىن بولادى. مەملەكەت باسشىسى رەتىندە بۇل لاۋازىمعا، جالپى بۇكىل رەفورماعا ۇلكەن ءۇمىت ارتىپ وتىرمىن. ال پرەزيدەنت سايلاۋى قازىرگى كونستيتۋتسياعا سايكەس 2029-جىلى ءوز مەرزىمىندە وتەدى، - دەدى ول.

    ايتا كەتەيىك بۇعان دەيىن شەتەلدەگى 14 مىڭنان استام قازاقستاندىق رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرەتىنىن جازعانبىز.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ رەفەرەندۋم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
