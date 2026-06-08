گيتلەردىڭ 70 شاقىرىمدىق «ەلەس جولى»: گەرمانياداعى ەڭ ۇزىن اياقتالماعان اۆتوبان
استانا. KAZINFORM - گەرمانيادا ۇزىندىعى 70 شاقىرىمعا سوزىلعان ەرەكشە جول بار. ول كارتادا بولعانىمەن، ەشقاشان تولىق اياقتالىپ، پايدالانۋعا بەرىلمەگەن.
بۇگىندە بۇل نىسان «تراسسا 46» دەپ اتالادى جانە ەۋروپاداعى ەڭ ۇزىن اياقتالماي قالعان اۆتوبان رەتىندە بەلگىلى.
بۇل تۋرالى Euronews باسىلىمى جازدى. تراسسا 46 جوباسى 1930-جىلدارى ناتسيستىك گەرمانيا كەزىندە قولعا الىنعان. جول باد-حەرسفەلد پەن ۆيۋرتسبۋرگ قالالارىن بايلانىستىرۋى ءتيىس ەدى.
الايدا بۇل اۆتوبان تەك كولىك قوزعالىسىن جەڭىلدەتۋ ءۇشىن سالىنباعان. سول كەزدەگى بيلىك جول ارقىلى گەرمانيانىڭ تابيعاتىن، تاريحي ورىندارىن جانە ينجەنەرلىك مۇمكىندىكتەرىن كورسەتۋدى كوزدەدى. سوندىقتان تراسسا ادەيى كوركەم جەرلەر ارقىلى جۇرگىزىلگەن. جۇرگىزۋشىلەر جول ۇستىندە تاۋلاردى، ورمانداردى جانە كونە قامالداردىڭ قيراندىلارىن تاماشالاي الۋى كەرەك بولاتىن.
قۇرىلىس قالاي باستالدى؟
اۆتوبان قۇرىلىسى 1937-جىلى باستالدى. مىڭداعان جۇمىسشى تارتىلىپ، سول زاماننىڭ وزىق تەحنيكاسى پايدالانىلدى. جوبا گەرمانيانىڭ وڭتۇستىگى مەن سولتۇستىگىن بايلانىستىراتىن ماڭىزدى كولىك ءدالىزى بولۋى كەرەك ەدى.
الايدا قۇرىلىس ۇزاققا سوزىلمادى.
1939-جىلدىڭ 4-قازانىندا قۇرىلىس جۇمىستارى تولىق توقتاتىلدى. سەبەبى ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس باستالىپ، ەلدىڭ قارجىسى مەن رەسۋرستارى اسكەري ماقساتتارعا باعىتتالدى.
سول كەزدە جولدىڭ كوپتەگەن بولىگى سالىنىپ ۇلگەرگەنىمەن، جوبا اياقتالماي قالدى. كەي جەرلەردە كوپىر تىرەكتەرى، توننەلدەردىڭ كىرەبەرىستەرى جانە تاس قۇرىلىستار عانا ساقتالعان.
سوعىس اياقتالعاننان كەيىن دە سالىنبادى
سوعىس اياقتالعاننان كەيىن دە قۇرىلىس قايتا جاندانعان جوق. مامانداردىڭ پىكىرىنشە، تراسسانىڭ كەي بولىكتەرى تىم تار ءارى ەڭىسى تىك بولعاندىقتان، زاماناۋي كولىك تالاپتارىنا سايكەس كەلمەگەن.
ونىڭ ورنىنا گەرمانيا باسقا باعىتتى تاڭداپ، كەيىنىرەك A7 اۆتوماگيسترالى سالىندى. بۇگىندە بۇل ەلدەگى ەڭ ماڭىزدى كولىك جولدارىنىڭ ءبىرى سانالادى.
2003-جىلدان بەرى تراسسا 46-تاريحي مۇرا رەتىندە قورعالادى. ساراپشىلار ونى ەۋروپاداعى تولىق ساقتالعان، ءبىراق ەشقاشان پايدالانۋعا بەرىلمەگەن ەڭ ۇزىن اۆتوبان دەپ ەسەپتەيدى.
قىزىقتى دەرەك
قازىر بۇرىنعى جول تابيعاتپەن بىتە قايناسىپ كەتكەن. كەي بولىكتەرى جانۋارلار مەن وسىمدىكتەردىڭ مەكەنىنە اينالسا، كەي جەرلەرى تۋريستەر مەن جاياۋ سەرۋەندەۋشىلەرگە ارنالعان باعىت رەتىندە پايدالانىلادى.
تراسسا 46-كوبىنە «ەلەس اۆتوبان» دەپ اتالادى. سەبەبى وعان ميلليونداعان قارجى جۇمسالعانىمەن، جول بىردە-ءبىر رەت تولىققاندى كولىك قوزعالىسىنا قىزمەت ەتكەن ەمەس. بۇگىندە ول ناتسيستىك گەرمانيانىڭ اۋقىمدى، ءبىراق اياقتالماي قالعان جوبالارىنىڭ سيمۆولى رەتىندە تاريحتا قالدى.