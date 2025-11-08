يتكە باۋىر باسىپ قالامىز - كينولوگ
قىزىلوردا. KAZINFORM - نۇرىمجان دۇيسەنبەكوۆ قىزىلوردا وبلىستىق قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسى دەپارتامەنتىنە قاراستى №68-مەكەمەنىڭ رەجيم جانە كۇزەت بولىمىندە باقىلاۋشى-كينولوگ بولىپ ەڭبەك ەتىپ ءجۇر. Kazinform تىلشىسىمەن اڭگىمە بارىسىندا ول كينولوگ ماماندىعىنىڭ ەرەكشەلىگى تۋرالى ايتىپ بەردى.
كەيىپكەرىمىز بالا كۇنىنەن يتكە جاقىن. كينولوگياعا قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرعان دا - وسى قاسيەتى. ءسويتىپ، 2021 -جىلى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ بەينەۋ اۋدانىندا شەكارا قىزمەتىندە اعا باقىلاۋشى- كينولوگ بولىپ ەڭبەك جولىن باستادى.
- سول كەزدە كۇشىكتەردىڭ ىشىنەن مالينۋا تۇقىمدى بەلگيالىق وۆچاركانى تاڭداپ الدىم. جاڭا كۇشىكپەن بىرگە الماتى قالاسىنىڭ قاراوي اۋدانىنداعى كينولوگيالىق ورتالىقتا ءتورت ايلىق اكادەميالىق وقۋ- جاتتىعۋدان ءوتتىم. قىزمەتتىك ءيتتى ءىز كەسۋ باعىتىنا باۋلىپ، ءوزىم دە كاسىبي ماشىقتاردى مەڭگەردىم. وقۋدى اياقتاعان سوڭ قايتادان شەكارا قىزمەتىنە ورالىپ، ءۇش جىل بويى شەكارا بۇزۋشىلاردى ۇستاۋ جانە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە ۇلەس قوستىم. بۇل كەزەڭ كاسىبي تۇرعىدان وسۋىمە، جاۋاپكەرشىلىك پەن توزىمدىلىكتىڭ شىنايى باعاسىن سەزىنۋگە مۇمكىندىك بەردى، - دەدى نۇرىمجان دۇيسەنبەكوۆ.
ول بۇعان دەيىن بەس يتپەن جۇمىس ىستەگەن. ايتۋىنشا، كينولوگتار كۇشىكتەردى تۋىلعاننان كەيىن قىزمەتتىك باعىتتارىنا قاراي ءبولىپ، ءتورت اي بويى ارنايى جاتتىقتىرادى. ءار ءيتتى يكەمى مەن قابىلەتىنە قاراي ءىز كەسۋ، قاراۋىلداۋ، شابۋىلداۋ نەمەسە جارىلعىش زاتتاردى انىقتاۋعا بەيىمدەيدى.
- ۇيدە توبەت اسىرايمىن. ءبىراق ۇيدەگى اسىراندى ءيت پەن قىزمەتتىك ءيتتىڭ كۇتىمى ەكى بولەك. قىزمەتتىك يتتەرگە بارلىق جاعداي جاسالعان. ىستىق اۋا رايىندا كۇن سايىن، ال سۋىق مەزگىلدە اپتاسىنا ەكى رەت شومىلدىرامىز. سونىمەن قاتار اي سايىن دەنساۋلىعىن تەكسەرتىپ، قاجەت بولسا، ەم-دوم جاساتىپ تۇرامىز. مۇنداي كۇتىم ءيتتىڭ سەرگەك ءارى قىزمەتكە ءاردايىم دايىن بولۋىنا كومەكتەسەدى. تاعى ءبىر ايتا كەتەتىن نارسە، ءيت پەن يەسىنىڭ اراسىندا ەرەكشە بايلانىس ورنايدى. قىزمەت بارىسىندا ۇيرەنىسىپ قالعان ءيت يەسىنە باۋىر باسىپ كەتەدى. سوندىقتان جاڭا يتكە ۇيرەتۋ نەمەسە بۇرىنعى ءيتتى باسقا كينولوگقا بەرۋ وڭاي ەمەس. بۇل - تەك جۇمىس ەمەس، شىنايى سەرىكتەستىك پەن سەنىمگە نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناس. ءيت كۇدىكتى زاتتى بايقاعان كۇننىڭ وزىندە يەسىنىڭ ۇيرەتۋ تاسىلىنە قاراي ءارتۇرلى بەلگى بەرەدى. ماسەلەن، ءبىرى ۇرەدى، ءبىرى وتىرادى، ەندى ءبىرى باسىمەن مەڭزەيدى، - دەدى مامان.
كينولوگتىڭ جۇمىس كۇنى 1-1,5 ساعاتقا سوزىلاتىن تاڭعى جاتتىعۋدان باستالادى. ودان كەيىن ءىز كەسۋ، ءيىس تانۋ، كۇزەت ۋچاسكەلەرىن باقىلاۋعا ۇلاسادى.
- قىزمەتتىك ءيتتىڭ پسيحولوگياسىن، مىنەزىن، قيمىلىن ءتۇسىنىپ، باعىت-نۇسقاۋ بەرەمىز. ولار دا سوعان ساي توڭىرەككە تۇگەل كوز جۇگىرتىپ، ءار دىبىسقا ەلەڭ ەتىپ، كۇمان تۋسا، بىردەن بەلگى بەرەدى. نەگىزى قىزمەتتىك يتتەردى 7 ايلىعىنان قولعا ۇيرەتە باستايمىز، - دەدى كەيىپكەرىمىز.
ۋاقىتى كەلگەندە قىزمەتتىك يتتەر دە «زەينەتكەرلىككە شىعادى». مىسالى، ءىز كەسۋشى يتتەردىڭ قىزمەت اتقارۋ ۋاقىتى شامامەن سەگىز جىل ەكەن. كەيىپكەرىمىز كينولوگ ماماندىعى ءوزىن شىدامدىلىققا، سەرىگىنە سەنۋدى ۇيرەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
