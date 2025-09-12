يۋتۋب-تىڭ كوپ ءتىلدى دۋبلياج فۋنكتسياسى ەندى بارلىق اۆتورلارعا قولجەتىمدى
استانا. قازاقپارات - YouTube بارلىق اۆتورلار ءۇشىن بەينەلەردى ءارتۇرلى تىلدەرگە دۋبلياج جاسايتىن جاساندى ينتەللەكتكە نەگىزدەلگەن جاڭا فۋنكتسيانى ىسكە قوستى. بۇل تۋرالى ازەرتادج شەتەلدىك ب ا ق-تارعا سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
جاڭا فۋنكتسيا بەينەنىڭ دىبىستىق جولىن كورەرمەننىڭ انا تىلىنە اۋدارۋ ءۇشىن Google-دىڭ Gemini اتتى جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن پايدالانادى.
- ەندى، مىسالى، ا ق ش-تاعى اۆتور YouTube-قا جاڭا ۆيدەو جۇكتەگەندە، بىرنەشە ساتتەن كەيىن كورەيا، برازيليا نەمەسە ءۇندىستانداعى جانكۇيەرلەر ونى ءوز انا تىلىندە كورە الادى، - دەلىنگەن YouTube مالىمدەمەسىندە.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، ۆيدەولارىنا كوپتىلدى اۋديو جولاق جۇكتەگەن اۆتورلار كورىلىمدەردىڭ %25 دان استامى نەگىزگى تىلدەن باسقا تىلدەردە جۇزەگە اساتىنىن بايقاعان. ماسەلەن، ايگىلى اسپازشى دجەيمي وليۆەردىڭ ۆيدەولارى دۋبلياج فۋنكتسياسىن قولدانعاننان كەيىن ءۇش ەسە كوپ كورىلىم جيناعان.
بۇل فۋنكتسيا سوڭعى ەكى جىل بويى ازىرلەنىپ، تەك MrBeast ،Mark Rober جانە جوعارىدا اتالعان دجەيمي وليۆەر سياقتى تاڭداۋلى اۆتورلارعا عانا قولجەتىمدى بولعان. ەندى بۇل مۇمكىندىك بارشا اۆتورلارعا اشىق.
سونىمەن قاتار، YouTube جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە بەينەجاپسىرمالاردى (thumbnail) كورەرمەننىڭ انا تىلىنە اۋدارۋ فۋنكتسياسىن دا سىناقتان وتكىزىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، اۋستراليادا 16 جاسقا تولماعان بالالارعا YouTube اككاۋنتتارىنا كىرۋگە تىيىم سالىنادى.