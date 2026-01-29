ۆيتاميندەردى قاي ۋاقىتتا جانە قالاي قابىلداۋ كەرەك؟
استانا. KAZINFORM - قازىرگى تاڭدا كوپتەگەن ادام ۆيتاميندەردى دارىگەر كەڭەسىنسىز، ءوز بەتىنشە قابىلدايدى. ءبىرى شامادان تىس ىشسە، ەندى ءبىرى قابىلداۋ ۋاقىتى مەن مولشەرىن بىلمەيدى.
دارۋمەندەردى دۇرىس تۇتىنباۋ اعزاعا پايدادان گورى زيان تيگىزۋى مۇمكىن. ۆيتاميندەردى قاشان، قالاي جانە قانداي كولەمدە قابىلداۋ كەرەك؟ بۇل سۇراقتارعا نۋتريتسيولوگ مامان ارايلىم مۇرات قىزى مەن دارىگەر ناۋرىز يساكوۆ جاۋاپ بەردى.
دارۋمەندەردى قالاي دۇرىس ءىشۋ كەرەك؟
دارىگەر مامان ناۋرىز يساكوۆ دارۋمەندەر سۋدا جانە مايدا ەريتىن بولىپ بولىنەتىنىن، سۋدا ەريتىن تۇرلەرىنە س دارۋمەنى مەن ۆ توبىنىڭ دارۋمەندەرى جاتاتىنىن اتاپ ءوتتى. ولاردىڭ ەرەكشەلىگى - اعزادا جينالماۋىندا جانە جىلدام شىعارىلۋىندا.
بۇل دارىمەندەردى تاماققا دەيىن نەمەسە كەيىن جانە تاماقپەن بىرگە ىشۋگە بولادى. ءبىراق ولاردى سۋدىڭ كوپ مولشەرىمەن ءىشۋ كەرەك، سول كەزدە اعزاعا جاقسى سىڭەدى. مايدا ەريتىندەرگە ا، د، ە جانە ك دارۋمەندەرى جاتادى. بۇل دارۋمەندەر كوبىنە باۋىردا جينالادى. ولار تاماقپەن بىرگە جاقسىراق سىڭەدى. تاماقتىڭ پايدالى مايلارعا باي بولعانى جاقسى، - دەيدى.
سونداي-اق دارىگەر تاڭعى اس كەزىندە تەمىر، س دارۋمەنى، ۆ توبىنىڭ دارۋمەندەرى، ومەگا-3، يود، د دارۋمەنى، ك دارۋمەنى نەمەسە ماگني تسيتراتتى قابىلداۋ كەرەگىن ايتادى.
كەيبىر نۋتريتسيەۆتيكتەر كۇش-قۋات بەرەدى، سوندىقتان ولاردى تاڭەرتەڭ ىشكەن ءجون. ال كۇندىز ا، ە، س، د جانە ك دارۋمەندەرىن، مىس، مىرىش، ومەگا-3 نەمەسە ماگني تسيتراتىن تۇتىنعان دۇرىس، - دەدى.
دارىگەر مامان كەشكى اس كەزىندە س دارۋمەنى، مىرىش، سەلەن جانە ماگنيدى قولدانۋ كەرەگىن تىلگە تيەك ەتتى. ويتكەنى بۇل نۋتريتسيەۆتيكتەر تىنىشتاندىرۋشى اسەرگە يە.
ۆيتاميندى ءوز بەتىنشە قابىلداۋ قانشالىقتى قاۋىپتى؟
نۋتريتسيولوگ مامان ارايلىم مۇرات قىزى قازىرگى كەزدە دارۋمەندەردى بەيبەرەكەت قابىلداۋدىڭ شىرقاۋ شەگىندە تۇرمىز دەيدى. ويتكەنى باد ءوندىرىسى ءتۇرلى-ءتۇستى قوسپالاردى ۇسىنادى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، دارۋمەندەردى بەيبەرەكەت قولدانۋ جەڭىل قارايتىن ماسەلە ەمەس. ونىڭ دا سۇراۋى مەن سالدارى بار.
اسىرەسە مايدا ەريتىن ۆيتاميندەر (ا، د، ە، ك) قولدانۋدا اسا ساق بولۋ قاجەت. بۇل دارۋمەندەر اعزادا جينالىپ، ۋاقىت وتە توكسيكالىق اسەر بەرۋى مۇمكىن. سونىڭ سالدارىنان باۋىر، بۇيرەك، سۇيەك جۇيەسى زاقىمدالىپ، كالتسيدىڭ شامادان تىس جينالۋى ورىن الۋى ىقتيمال، - دەيدى ول.
سونداي-اق جۇكتى ايەلدەرگە ا دارۋمەنىن (رەتينول) ارتىق قولدانۋ ۇرىققا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى. اسىرەسە جۇكتى ايەلدەر ا دارۋمەنىنە اباي بولۋ كەرەك (رەتينول). ىشتەگى بالاعا كەرى اسەرىن بەرۋى مۇمكىن.
ال دارۋمەندەردى قاي ۋاقىتتا ءىشۋ كەرەگىن ناۋقاستىڭ اناليزدەرىنە، كلينيكالىق كورسەتكىشتەرىنە قاراپ دارىگەر ەم-دوم تاعايىندايتىنىن جەتكىزدى.
ءبىراق بۇل ينستاگرامداعى نۋتريتسيولوگتاردىڭ جازىپ جاتقان بىرنەشە بەتتەن تۇراتىن دارۋمەندەر ءتىزىمى ەمەس. بەس پرەپاراتتان ارتىق جازاتىن دارىگەردەن كۇماندانۋ كەرەك. ناۋقاس قانداي دارۋمەندى قانداي دارىلەرمەن بىرگە قابىلداپ ءجۇر - ونى دا دارىگەر ەسكەرەدى. سەبەبى كەيبىر دارۋمەندەر ءدارىنىڭ اسەرىن جوققا شىعارىپ نەمەسە كەرى اسەرىن بەرۋى مۇمكىن. سول سەبەپتى ءوز بەتتەرىڭىزبەن وزدەرىڭىزگە دارۋمەن تاعايىنداماڭىزدار. سىزدەر بىلمەتىن جانە ەلەمەيتىن كوپتەگەن كەرى اسەرلەرى بار، - دەيدى نۋتريتسيولوگ مامان.
نۋتريتسيولوگ مامان مايدا ەريتىن دارۋمەندەردى تاماقپەن بىرگە قابىلداعان دۇرىس ەكەنىن ايتادى. ال تەمىر سەكىلدى مينەرالدى اشقارىنعا ىشكەن ءجون. سونىمەن قاتار شاي، كوفە سىندى كوفەينى بار ازىق-تۇلىكتەردى دە تەمىر پرەپاراتىنان بولەك ءىشۋ كەرەك ەكەنىن ايتادى. ونىڭ دا اراسى ەكى ساعات بولۋ قاجەت.
ارايلىم مۇرات قىزىنىڭ ايتۋىنشا، قازىر حالىق اراسىندا ۆيتاميندەردى شامادان تىس قابىلداۋ ماسەلەسى بار كورىنەدى. ونى باۋىرى توكسيكالىق گەپاتيتتەن ەزىلىپ كەتكەن ناۋقاستاردى كورىپ جۇرگەن دارىگەرلەر راستايتىنىن جەتكىزدى.
ب ا د- تاردى ءجون-جوسىقسىز پايدالانۋ باۋىرىڭىزدى زاقىمدايدى. ينستاگرامدا، تيكتوكتا ب ا د- تى وسىنشا تۇتىنۋ كەرەك دەگەن مامانسىماقتار بار. دارۋمەندەرگە، شوپتەرگە ات ءۇستى قاراۋ سالدارىنان باۋىر ىستەن شىعادى، - دەدى مامان.
جاقسى پرەپارات جارناماعا مۇقتاج ەمەس
نۋتريتسيولوگ مامان ارايلىم مۇرات قىزى ينستاگرام، تيكتوك ارقىلى ەمدەلمەڭىز. ۇسىنعان ەم-دومىنا باسىمەن جاۋاپ بەرەتىن ساۋاتتى دارىگەرگە بارعان دۇرىس ەكەنىن ايتادى.
ول دارىگەرىڭىز عىلىمعا سۇيەنگەن، زاماناۋي باعىتتى ۇستاناتىن، دالەلدى مەديتسينانىڭ وكىلى بولعانى ابزال. سوندا ارتىق ءدارى، دارۋمەن قابىلدامايتىن بولاسىز.
يممۋنيتەتكە اسەر ەتە الاتىن نەگىزى فاكتورلار:
سالاۋاتتى تاماقتانۋ
ساپالى ۇيقى
بەلسەندىلىك
ۋاقىتىلى ەكپە الۋ، دەفيتسيتتەردى جابۋ.
قالعانى - ماركەتينگ. شىنىمەن دەفيتسيتتەرىڭىز بولسا، ونى دارىگەر اناليز ارقىلى انىقتايدى. ناقتى قاجەت دارۋمەندى، مينەرالدى جازادى. مىسالى، سىزدە تەمىر جەتىسپەۋشىلىگى بولسا، جوعارىداعى 3 پۋنكتكە 1-2 دارىلىك پرەپاراتتى قوسادى. ياعني، بانكا-بانكا ب ا د ەمەس، - دەيدى مامان.
دەفيتسيتتەردى تولىقتىرۋ ناقتى ءبىر شەكتەۋلى ۋاقىتپەن، دوزامەن جۇرەدى. ياعني، بەلگىلى ءبىر ۋاقىت ارالىعىندا عانا ەمدەلەدى. ۇنەمى قابىلداپ جۇرمەيسىز. كەيىن سالاۋاتتى تاماقتانۋمەن سول كورسەتكىشتى ۇستاپ تۇراسىز.
اعزانى قالىپقا كەلتىرەتىن ەكى نەگىزگى فاكتور بار، ول - ۇيقى مەن تاماق. وسى ەكەۋىنىڭ ساپاسىن ارتتىڭىز. ۇيقى گيگيەناسى دۇرىس ساقتالسا، كۇيزەلىسكە توزىمدىلىگىڭىز ارتادى. سالاۋاتتى تاماقتانساڭىز، تەڭگەرىمدى بالانس ۇستاساڭىز %90-95 جاعدايدا سىزدە دەفيتسيتتەر بولمايدى، - دەيدى نۋتريتسيولوگ مامان ارايلىم مۇرات قىزى.
el.kz