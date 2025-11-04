يتاليانىڭ تانىمال تريەۆەل باعدارلاماسى قازاقستان تۋرالى ارنايى شىعارىلىم ازىرلەدى
يتاليانىڭ ەڭ تانىمال ساياحاتتىق جوبالارىنىڭ ءبىرى - Donnavventura باعدارلاماسى بيىلعى ماۋسىمدا قازاقستانعا ارنالعان ارنايى شىعارىلىم ءتۇسىردى.
بەس جىلدان استام ۋاقىت بويى الەمنىڭ ەڭ ادەمى ايماقتارىن تانىستىرىپ كەلە جاتقان بۇل جوبا شەتەلدىك كورەرمەندەرگە قازاقستاننىڭ كوركەم تابيعاتى مەن قوناقجايلىعىن، سونداي-اق ۇلتتىق تاعامدارىنىڭ الۋان ءتۇرىن كورسەتتى.
باعدارلاما جۇرگىزۋشىلەرى استانا مەن الماتى قالالارىندا، سونداي- اق الماتى جانە اقمولا وبلىستارىندا بولىپ، جەرگىلىكتى مادەنيەت پەن داستۇرمەن، ۇلتتىق بازارلار مەن گاسترونوميالىق فەستيۆالدەردىڭ اتموسفەراسىمەن تانىستىردى.
ەفير بارىسىندا Neos Air اۋە كومپانياسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. كومپانيا ميلان - الماتى باعىتى بويىنشا اپتاسىنا ەكى رەت تىكەلەي رەيس ورىندايدى، بۇل يتاليا مەن قازاقستان اراسىنداعى تۋريستىك بايلانىستى ودان ءارى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
باعدارلاما تۇسىرىلىمدەرى Kazakh Tourism ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ، Neos Air، يتاليا- قازاقستان ساۋدا قاۋىمداستىعىنىڭ، Almaty Tourism Bureau ،Visit Astana جانە الماتى وبلىسى تۋريزم باسقارماسىنىڭ قولداۋىمەن ۇيىمداستىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەديتسينالىق تۋريزمدى دامىتپاق.