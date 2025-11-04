ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:56, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5

    يتاليانىڭ تانىمال تريەۆەل باعدارلاماسى قازاقستان تۋرالى ارنايى شىعارىلىم ازىرلەدى

    يتاليانىڭ ەڭ تانىمال ساياحاتتىق جوبالارىنىڭ ءبىرى - Donnavventura باعدارلاماسى بيىلعى ماۋسىمدا قازاقستانعا ارنالعان ارنايى شىعارىلىم ءتۇسىردى.

    туризм
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    بەس جىلدان استام ۋاقىت بويى الەمنىڭ ەڭ ادەمى ايماقتارىن تانىستىرىپ كەلە جاتقان بۇل جوبا شەتەلدىك كورەرمەندەرگە قازاقستاننىڭ كوركەم تابيعاتى مەن قوناقجايلىعىن، سونداي-اق ۇلتتىق تاعامدارىنىڭ الۋان ءتۇرىن كورسەتتى.

    باعدارلاما جۇرگىزۋشىلەرى استانا مەن الماتى قالالارىندا، سونداي- اق الماتى جانە اقمولا وبلىستارىندا بولىپ، جەرگىلىكتى مادەنيەت پەن داستۇرمەن، ۇلتتىق بازارلار مەن گاسترونوميالىق فەستيۆالدەردىڭ اتموسفەراسىمەن تانىستىردى.

    ەفير بارىسىندا Neos Air اۋە كومپانياسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. كومپانيا ميلان - الماتى باعىتى بويىنشا اپتاسىنا ەكى رەت تىكەلەي رەيس ورىندايدى، بۇل يتاليا مەن قازاقستان اراسىنداعى تۋريستىك بايلانىستى ودان ءارى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    باعدارلاما تۇسىرىلىمدەرى Kazakh Tourism ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ، Neos Air، يتاليا- قازاقستان ساۋدا قاۋىمداستىعىنىڭ، Almaty Tourism Bureau ،Visit Astana جانە الماتى وبلىسى تۋريزم باسقارماسىنىڭ قولداۋىمەن ۇيىمداستىرىلدى.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەديتسينالىق تۋريزمدى دامىتپاق.

     

    تەگ:
    الەم ەكونوميكا ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار