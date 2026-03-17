يتالياداعى تاۋلى كۋرورت قاردىڭ استىندا قالدى
استانا. KAZINFORM - يتاليانىڭ پەمونت ايماعىنداعى ماكۋنياگا اۋىلىن قالىڭ قار باسىپ قالدى. تۇندە قاردىڭ قالىڭ جاۋعانى سونشا، كەي جەرلەردە ونىڭ قالىڭدىعى ءبىر جارىم مەترگە جەتتى، دەپ حابارلايدى BILD.
مونتە- روزا تاۋ جوتاسىنىڭ ەتەگىندە 1300 مەتردەن استام بيىكتىكتە ورنالاسقان اۋىلدىڭ كوشەلەرى قار قۇرساۋىندا قالىپ، اق ۇلپا كولىكتەردى باسىپ، جولدا ءجۇرۋدى قيىنداتتى.
سينوپتيكتەر جاۋىن-شاشىننىڭ 70 سانتيمەترگە دەيىن بولاتىنىن بولجادى، ءبىراق قار ايتارلىقتاي قالىڭ جاۋدى. بيلىك مەكتەپتەر مەن بالاباقشالاردى جاۋىپ، قار كوشكىنى قاۋپى ارتاتىنىن ەسكەرتتى. وڭىردەگى كەيبىر جولدار جابىلىپ، ءبىر جەرگىلىكتى تەمىرجول جەلىسىندە قىزمەت كورسەتۋ توقتاتىلدى.
ەسكە سالايىق، وسىدان بىرنەشە كۇن بۇرىن الەمدەگى ەڭ ۇلكەن ءشول سانالاتىن ساحارادا قار جاۋدى. مۇنداي قۇبىلىس بۇل وڭىردە وتە سيرەك كەزدەسەدى. شامامەن ون جىلدا ءبىر رەت بولادى.