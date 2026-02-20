يتالياداعى قازاق رۋحى: قازاقستاندىق ستۋدەنت وليمپيادادا ۆولونتەر بولدى
استانا. KAZINFORM - يتاليادا 5 جىلدان بەرى ءبىلىم الىپ، سيەنا، بولونيا جانە ميلان ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ ديپلومىن يەلەنگەن 21 جاستاعى اتىراۋلىق نۇرحان ورىنباساروۆ بۇگىندە شەتەلدەگى قازاق جاستارىنىڭ ماقتانىشىنا اينالدى.
«Jibek Joly» تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن. LivE» باعدارلاماسىندا قوناق بولعان ول وليمپيادا ويىندارىنداعى ۆولونتەرلىك قىزمەتى، AKSI ستۋدەنتتەر قاۋىمداستىعىنىڭ جۇمىسى جانە جات ەلدە ءجۇرىپ وتاندىق سپورتشىلارعا قولداۋ كورسەتۋدىڭ ماڭىزى تۋرالى ايتىپ بەردى.
اتىراۋ بيل مەكتەبىنىڭ تۇلەگى نۇرحان ورىنباساروۆ يتالياداعى ءبىلىم جولىن Foundation باعدارلاماسىنان باستاپ، بۇگىندە ميلان ۋنيۆەرسيتەتىندە ماگيستراتۋرادا ەكونوميست ماماندىعى بويىنشا ءبىلىم الىپ جاتىر.
نۇرحان تەك ساباقپەن شەكتەلمەي، الەمدىك دەڭگەيدەگى سپورتتىق شارالاردىڭ ورتاسىندا ءجۇر.
ول وليمپيادا ويىندارىندا ۆولونتەر رەتىندە قىزمەت ەتىپ، الەمدىك دودانىڭ ىشكى تىنىسىن سەزىنۋ باقىتىنا يە بولدى.
- مۇنداي وليمپياداعا ۆولونتەر رەتىندە قاتىسىپ، ميحايل شايدوروۆتىڭ تاريحي جەڭىسىنە كۋا بولۋ مەن ءۇشىن ەرەكشە ماقتانىش. جالپى ۆولونتەردىڭ جۇمىسى وتە قارقىندى. تاڭەرتەڭ تۇرىپ، وسى شاراعا كەلەمىز. باستى مىندەمىز - قوناقتارعا باعىت كورسەتۋ، اقپارات بەرۋ جانە ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارىنا كومەكتەسۋ، - دەپ اتاپ ءوتتى كەيىپكەرىمىز.
سونىمەن قاتار وليمپيادا ويىندارىنان بولەك، نۇرحان يتاليادا وتەتىن كەز كەلگەن قازاقستاندىق سپورتشىلار قاتىساتىن جارىستاردا تريبۋنانىڭ الدىڭعى شەبىنەن تابىلۋعا تىرىسادى.
- شەتەلدە جۇرسەك تە، قازاق سپورتشىلارىن قولداۋعا تىرىسامىن. مىسالى، قازاقستان - سان-مارينو فۋتبول ماتچىنا، سونداي-اق قايرات - ينتەر اراسىنداعى ويىندارعا بارىپ قاتىستىم. ءوز ەلىنىڭ نامىسىن قورعاپ جاتقان سپورتشىلارعا جانكۇيەر بولۋ مەن ءۇشىن ماڭىزدى، - دەيدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇگىندە نۇرحان AKSI (قازاقستاندىق ستۋدەنتتەردىڭ يتالياداعى قاۋىمداستىعى) ۇيىمىنىڭ بەلسەندى مۇشەسى. بۇل قاۋىمداستىق - جات جەرگە ەندى كەلگەن ستۋدەنتتەرگە باعىت-باعدار بەرىپ، قازاق جاستارىنىڭ باسىن قوساتىن التىن كوپىر.
بۇعان دەيىن، ميلان جانە ليۆينو قالاسىندا ەرىكتى قىزىمەتىن اتقارىپ جۇرگەن قازاق قىزدارى جايلى جازعان ەدىك.