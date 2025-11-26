يتاليادا وتەتىن قىسقى وليمپيا ويىندارىنىڭ باستالۋىنا 70 كۇن قالدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ 6-22-اقپان كۇندەرى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا ءتورت جىلدىقتىڭ باستى دوداسى - XXV قىسقى وليمپيا ويىندارى وتەدى. بايراقتى باسەكەگە الەمنىڭ 93 ەلىنەن 3500 دەن استام سپورتشى قاتىسادى.
ولاردىڭ قاتارىندا وتاندىق سپورتشىلار دا بار. وليمپيادادا 16 سپورت ءتۇرى بويىنشا 195 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى. ويىندار ميلان مەن كورتينا-د’امپەتستسودانبولەك، ۆالتەللينا جانە ۆال-دي-فەممە كلاستەرلەرىندە دە وتەدى. قىسقى وليمپيادا باعدارلاماسىنا بياتلون، كونكي جانە شاڭعى سپورتتارى، شايبالى حوككەي، فريستايل، سنوۋبورد، شانا سپورتى، بوبسلەي جانە سكي-الپينيزم سياقتى نەگىزگى قىسقى سپورت تۇرلەرى ەنگەن.
قازاقستان سپورتشىلارىن 2026-جىلعى ەڭىرى سپورتتىق ءىس-شاراعا ساپالى دايىنداۋ ماقساتىندا تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سپورت فەدەراتسيالارىمەن بىرلەسىپ، ۇلتتىق قۇرامالاردى دايارلاۋدىڭ كەشەندى جوسپارىن ازىرلەدى.
جوسپار اياسىندا وقۋ-جاتتىعۋجيىندارىن ۇيىمداستىرۋ، مەديتسينالىق جانە پسيحولوگيالىق قولداۋ كورسەتۋ، قارجىلاندىرۋ، قاجەتتى سپورت قۇرال-جابدىقتارىمەن قامتاماسىز ەتۋ، تاماقتانۋ، سونداي-اق بىلىكتى جاتتىقتىرۋشىلاردى تارتۋ قاراستىرىلعان.
ۇلتتىق قۇرامانى جاساقتاۋ الەم كۋبوگى كەزەڭدەرىندەگى كورسەتكىشتەر مەن سول جارىستاردا جەڭىپ العان ليتسەنزيالارنەگىزىندە جۇرگىزىلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان قورجىنىندا ەكى ليسەنزيا بار. ولار مانەرلەپ سىرعاناۋشىلار ميحايل شايدوروۆ پەن سوفيا سامودەلكيناعا تيەسىلى.
قىسقى وليمپياداعا قاتىساتىن ۇلتتىق قۇراما ءتىزىمى مەن ليتسەنزيا سانى قاڭتار ايىنىڭ سوڭىندا وتەتىن الەم كۋبوگىكەزەڭدەرى اياقتالعاننان كەيىن انىقتالادى.
بۇگىندە قازاقستاندا قىسقى وليمپيادالىق سپورتتىڭ 13 ءتۇرى دامىپكەلەدى. ەلدە قىسقى سپورتپەن 139 مىڭعاجۋىق ادام شۇعىلدانادى. 1838 جاتتىقتىرۋشى جۇمىس ىستەيدى. قىسقى سپورت ينفرا قۇرىلىمىن دامىتۋ جانە كادر دايارلاۋ جۇمىستارى جامبىل وبلىسىنان باسقا بارلىق وڭىردە جۇرگىزىلۋدە.
بيىل وتاندىق سپورتشىلار بىرنەشە حالىقارالىق جارىستا قاتىسىپ، تاريحي ناتيجەلەرگە قول جەتكىزدى. اتاپ ايتقاندا، اناستاسيا گورودكو موگۋلدان جاس وسپىرىمدەر اراسىندا الەم چەمپيونى اتانىپ، ەرەسەكتەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا قولا جۇلدە يەلەندى. ميحايل شايدوروۆ مانەرلەپ سىرعاناۋدان الەم بىرىنشىلىگىندە كۇمىس مەدال جەڭىپ الدى، ال سوفيا سامودەلكينا قازاقستان تاريحىندا العاش رەت ايەلدەر اراسىندا گران-پري كەزەڭىندە جۇلدەگەر اتاندى. دەنيس نيكيشا 2024 جانە 2025-جىلدارى قاتارىنان ەكى مارتە شورت-ترەكتەن الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەسىنە يە بولدى. سونداي-اق ەۆگەني كوشكين كونكيمەن جۇگىرۋدەن الەم كۋبوگى كەزەڭدەرىندە ەكى التىن مەدال جەڭىپ الدى. 2025-جىلعى قىسقى ازيا ويىندارىندا شەرزود حاشيربايەۆ پەن رومان يۆانوۆ فريستايل-اكروباتيكادان چەمپيون اتاندى.
ايتا كەتەيىك، شورت-ترەكتەن الەمدىك تۋردىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭىنە قاتىساتىن قازاقستان سپورتشىلارى انىقتالدى.