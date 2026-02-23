يتاليادا وتكەن وليمپيادا: قازاقستاندىق سپورتشىلار قانشا سىياقى الادى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستان سپورتشىلارى قىسقى وليمپيادا ويىندارىنداعى ناتيجەسى ءۇشىن 255 مىڭ دوللار سىياقى الادى.
قازاقستان زاڭناماسىنا سايكەس وليمپيادادا 1-6-ورىن العان سپورتشىلار مەن ولاردىڭ جاتتىقتىرۋشىلارىنا اقشالاي سىياقى قاراستىرىلعان. بيىل ەل نامىسىن قورعاعان 36 سپورتشىنىڭ ىشىنەن جۇلدەلى ورىنعا تەك ەكەۋى ىلىكتى.
نادەجدا موروزوۆا 3000 مەتر قاشىقتا 6-ورىنعا تۇراقتادى. ەندى ءوزى دە، جاتتىقتىرۋشىسى دا 5 مىڭ دوللاردان (شامامەن 2,5 ميلليون تەڭگە) الادى.
مانەرلەپ سىرعاناۋشى ميحايل شايدوروۆ التىن مەدال جەڭىپ الدى، ول 250 مىڭ دوللارعا باعالانادى (شامامەن 124,5 ميلليون تەڭگە). ميحايل شايدوروۆتىڭ جەڭىسى - تاريحي جەتىستىك.
اقشا قاشان بەرىلەدى؟
زاڭ بويىنشا مەملەكەت سىياقىنى ءبىر جىلعا دەيىن كەشىكتىرۋگە قۇقىلى. بۇل ۋاقىت ارالىعىندا سپورتشىلار دوپينگكە قاتىستى بارلىق تەكسەرىستەن ءوتىپ، قاراجات رەزەرۆ قورىنان بولىنەدى. قازىر ناقتى تولەم مەرزىمى بەلگىسىز.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستان قىسقى وليمپيادا تاريحىندا ەكىنشى رەت ۇزدىك كورسەتكىشكە قول جەتكىزگەنى حابارلاندى.