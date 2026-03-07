يتاليادا قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى ءوتتى
استانا. قازاقپارات - XIV قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى يتاليانىڭ ۆەرونا قالاسىندا ءوتتى. ميلان-كورتينا-2026 قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىنا 56 ەلدەن 600 دەن اسا سپورتشى قاتىسادى. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىندا قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى پارا شاڭعى جارىسى مەن پارا بياتلون سپورت تۇرلەرى بويىنشا ەل نامىسىن قورعايدى.
اتاپ ايتساق، پارا بياتلون مەن پارا شاڭعى جارىسىنان: ەربول حاميتوۆ، الەكساندر گەرليتس، سەرگەي ۋسولتسيەۆ جانە يۋري بەرەزين، ال پارا شاڭعى جارىسىنان - نۋرلان اليموۆ، ۆلاديسلاۆ كوبال جانە اننا گراچەۆا.
- بۇل ويىندار - ءبىزدىڭ قۇرامامىز ءۇشىن ءوز شەبەرلىگىن دالەلدەپ، ەل نامىسىن ابىرويمەن قورعاۋعا بەرىلگەن تاعى ءبىر ماڭىزدى مۇمكىندىك. قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ ءاربىر سپورتشىسى وسى دوداعا ۇزاق ءارى كۇردەلى دايىندىق ارقىلى كەلدى. ولار كۇن سايىن ەڭبەك ەتىپ، ءوز مۇمكىندىكتەرىن دالەلدەۋگە تىرىستى. ەرتەڭ سپورتشىلارىمىز ءۇشىن العاشقى جارىس كۇنى. بارشا قازاقستاندىقتاردى ۇلتتىق قۇرامامىزعا جانكۇيەر بولۋعا شاقىرامىن. ءبىزدىڭ سپورتشىلارىمىزعا ساتتىلىك، ءادىل جارىس جانە جارقىن جەڭىستەر تىلەيمىن، - دەدى تۋريزم جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى سەرىك جاراسبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، ميلان- كورتينا-2026 XIV قىسقى پاراليمپيادا ويىندارى 6-15-ناۋرىز ارالىعىندا وتەدى. ءدۇبىرلى دودادا پارا شاڭعى جارىسى، پارا بياتلون، ارباداعى كەرلينگ، پارا سنوۋبورد، تاۋ شاڭعىسى جانە پارا حوككەي سپورت تۇرلەرى بويىنشا 79 مەدال جيىنتىعىن ساراپقا سالادى.
پاراليمپيادا ويىندارىندا ۇلتتىق قۇراما 7- ناۋرىز كۇنى پارا بياتلوننان 7,5 ك م قاشىقتىقتاعى سپرينتتىك جارىس بويىنشا سىنعا تۇسەدى. جارىس جولىندا ەربول حاميتوۆ، الەكساندر گەرليتس، سەرگەي ۋسولتسيەۆ جانە يۋري بەرەزين ونەر كورسەتەدى.
ۇلتتىق قۇراما قاتىساتىن جارىستىڭ تىكەلەي ەفيرى Qazsport تەلەارناسىنىڭ ەفيرىندە كورسەتىلەدى.