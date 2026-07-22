يتاليادا ميگرانتتىڭ قازاسىنان كەيىن جاپپاي تارتىپسىزدىكتەر باستالدى
استانا. KAZINFORM - يتاليانىڭ بولونيا قالاسىندا ماروككولىق ميگرانت ابدەرراحيم فاكير پوليتسيا ۇستاۋ كەزىندە قازا تاپتى.
وسىعان بايلانىستى ورىن العان تارتىپسىزدىكتەر كەزىندە ونداعان پوليتسيا قىزمەتكەرى جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى BBC.
42 جاستاعى ابدەرراحيم فاكير جەكسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ كوز جۇمعان. يتاليا باسپا ءسوزىنىڭ مالىمەتىنشە، ونىڭ وتباسى ەلگە 30 جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن قونىس اۋدارعان.
وقيعا الدىندا فاكيردىڭ كورشىسى پوليتسياعا حابارلاسىپ، ونىڭ ءوزىن اگرەسسيۆتى ۇستاپ، گاراجدى (كەيبىر دەرەكتەردە اۆتوكولىكتى) تەپكىلەپ جاتقانىن ايتقان. وقيعا ورنىنا كەلگەن پوليتسەيلەر الدىمەن بۇرىشتى گاز، كەيىن كۇش قولدانعان.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراعان ۆيدەودا ەكى پوليتسيا قىزمەتكەرىنىڭ جەردە ەتپەتىنەن جاتقان فاكيرگە كىسەن سالۋعا ارەكەت جاساپ جاتقانى، ال ونىڭ كومەك سۇراعانى كورىنەدى. بىرنەشە مينۋتتان كەيىن پوليتسەيلەردىڭ ءبىرى ونىڭ قوزعالىسسىز جاتقانىن بايقاپ، ەسىن تەكسەرۋگە تىرىسقان.
بولونيا قالاسىنىڭ ءمەرى ماتتەو لەپورە تۇرعىنداردى مارقۇمدى ەسكە الۋعا ارنالعان بەيبىت ميتينگىگە شاقىردى. شاراعا فاكيردىڭ جيەنى يوسسرا فاكير دە قاتىستى.
- ول مەنىڭ اعام ەدى. ول جاي عانا ستاتيستيكا نەمەسە جاڭالىقتاعى ءبىر جول ەمەس. ونى جاقسى كورەتىن ادامدار بولدى. ول تىڭدالۋعا، كومەك الۋعا جانە ادامدىق قادىر- قاسيەتىنىڭ قۇرمەتتەلۋىنە لايىق ەدى، - دەدى يوسسرا فاكير.
شەرۋگە بىرنەشە مىڭ ادام جينالدى. باستاپقىدا اكتسيا بەيبىت وتكەنىمەن، كەيىن شامامەن جۇزگە جۋىق ادام پوليتسيامەن قاقتىعىسقا شىقتى. ولار ءتارتىپ ساقشىلارىنا بوتەلكە، پيروتەحنيكالىق زاتتار مەن ورىندىقتار لاقتىرىپ، ەكى اۆتوكولىكتى ورتەپ جىبەردى.
پوليتسيا كاسىپوداعىنىڭ مالىمەتىنشە، تارتىپسىزدىكتەر كەزىندە 56 پوليتسيا قىزمەتكەرى زارداپ شەككەن. كەيىن پروكۋراتۋرا جارالانعانداردىڭ سانى 64 ادامعا جەتكەنىن حابارلادى.
بولونيا ءمەرى زورلىق-زومبىلىققا زورلىقپەن جاۋاپ بەرۋگە بولمايتىنىن مالىمدەدى.
يتاليا پروكۋراتۋراسى ابايسىزدا ادام ءولتىرۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعاپ، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مەن جەدەل جاردەم ماماندارىنىڭ ارەكەتتەرىنىڭ زاڭدىلىعىن تەكسەرىپ جاتىر. وقيعادان كەيىن پوليتسەيلەردىڭ بارلىعى قىزمەتتىك بەينەكامەرالارىن تەرگەۋشىلەرگە تاپسىرعان.
يتاليا پرەمەر-ءمينيسترى دجوردجا مەلوني ابدەرراحيم فاكيردىڭ ءولىمى جان-جاقتى ءارى بەيتاراپ تەرگەلەتىنىن مالىمدەپ، تارتىپسىزدىك ۇيىمداستىرعانداردى قاتاڭ ايىپتادى.
- بۇل وقيعانى قالانى قيراتۋعا، پوليتسياعا شابۋىل جاساۋعا جانە زورلىق-زومبىلىقتى ورشىتۋگە سەبەپ رەتىندە پايدالانعاندار شىندىقتى ىزدەگەن جوق. ولار تەك قاقتىعىستى كوزدەدى،-دەدى دجوردجا مەلوني.
ايتا كەتەيىك، يتاليادا موروككولىق ازامات كولىكپەن ءبىر توپ ادامدى سوقتى، زارداپ شەككەندەر بار.