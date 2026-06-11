يتاليادا قازاقستاندىق ستۋدەنت قازا تاپتى
استانا. قازاقپارات – يتاليادا قازاقستاندىق ستۋدەنت قازا تاپتى. ول ورال قالاسىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ تۇلەگى بولعان. قارالى حابار الەۋمەتتىك جەلىدە تارادى.
جەلىدە تاراعان اقپاراتقا سۇيەنسەك، مارقۇمنىڭ تۋىستارى ونىڭ سۇيەگىن ەلگە جەتكىزۋ كەزىندە قيىندىقتارعا تاپ بولعان. جازبادا شىعىننىڭ جالپى سوماسى شامامەن 8000 ەۋرو بولاتىنى ايتىلعان.
سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قازا تاپقان ازاماتتىڭ جاقىندارى مەن تۋىستارىنا كوڭىل ايتىپ، ديپلوماتتار قولداۋ كورسەتىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
«سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مارقۇمنىڭ جاقىندارى مەن تۋىستارىنا قايعىرا كوڭىل ايتادى. قازاقستاننىڭ يتالياداعى ەلشىلىگى مەن يتاليانىڭ قۇزىرەتتى ورگاندارى وقيعانىڭ ءمان-جايىن انىقتاپ جاتىر. قازاقستاندىق ديپلوماتتار مارقۇمنىڭ تۋىستارىمەن بايلانىستا بولىپ، كونسۋلدىق-قۇقىقتىق كومەك كورسەتىپ جاتىر»، - دەدى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.