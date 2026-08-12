يتاليادا بەلگىسىز بىرەۋلەر تەڭىزگە 665 مىڭ ەۋرو شاشقان
استانا. قازاقپارات - يتاليانىڭ سيتسيليا ارالى جاعالاۋىندا ىستەن شىققان موتورلى قايىقتان تەڭىزگە لاقتىرىلعان 665 مىڭ ەۋروقولما- قول اقشا تابىلدى. قاراجات سۋ وتپەيتىن قاپتامالارعا سالىنىپ، بىرنەشە بۋماعا بولىنگەن. وقيعا بويىنشا راگۋزا پروكۋراتۋراسى تەرگەۋ باستادى، دەپ حابارلايدى، دەپ حابارلايدى RaiNews.
وقيعا 29-شىلدەدە راگۋزا پروۆينتسياسىنداعى سانتا-كروچە-كامەرينا قالاسىنا قاراستى كازۋسسە جاعاجايىنىڭ ماڭىندا بولعان. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، مالتادان كەلگەن موتورلى قايىقتىڭ جانارمايى تاۋسىلىپ، جاعالاۋعا جاقىن جەردە قوزعالىسسىز قالعان. قايىقتاعى ادامدار قۇتقارۋشىلاردان وزدەرى كومەك سۇراماعان.
تەڭىزدەگى باقىلاۋسىز قالعان قايىقتى جاعاجايداعى دەمالۋشىلار بايقاپ، جاعالاۋ كۇزەتىنە حابار بەرگەن. ەكى جولاۋشى جاعاعا شىعىپ كەتكەن، ال تاعى ءبىر ادام قايىقتا قالعان.
جاعالاۋ كۇزەتىنىڭ كاتەرى جاقىنداپ كەلە جاتقان كەزدە قايىقتا قالعان ادام بىرنەشە مورلەنگەن بۋمانى تەڭىزگە لاقتىرعان. ولاردى اسكەري قىزمەتكەرلەر دەمالۋشىلاردىڭ كومەگىمەن سۋدان الىپ شىققان. قاپتامالار اشىلعاندا ىشىنەن ءارتۇرلى نومينالداعى ەۋرو بانكنوتتارى تابىلعان.
باستاپقى حابارلامالاردا تابىلعان قاراجات كولەمى 500 مىڭ ەۋروعا جۋىق دەپ كورسەتىلگەن. كەيىن اقشانى تولىق ساناعاننان كەيىن ونىڭ جالپى سوماسى 665 مىڭ ەۋرو ەكەنى انىقتالدى. Rai News بۇل سومانى شامامەن 700 مىڭ ەۋرو دەپ دوڭگەلەكتەپ كورسەتكەن.
تەرگەۋ مالىمەتى بويىنشا، قايىقتا مالتانىڭ ءۇش ازاماتى بولعان. ولاردىڭ ەكەۋى كومەك ىزدەۋ ءۇشىن جاعاعا شىققان، ءۇشىنشىسى قايىقتا قالىپ، اقشا سالىنعان بۋمالاردى سۋعا تاستاعان دەگەن بولجام بار. ۇشەۋىنىڭ دە جەكە باسى انىقتالىپ، ءىس ماتەريالدارى راگۋزا پروكۋراتۋراسىنا جىبەرىلدى.
پروكۋراتۋرا موتورلى قايىق پەن تابىلعان اقشانى تاركىلەۋگە شەشىم شىعارعان. قازىر تەرگەۋشىلەر 665 مىڭ ەۋرونىڭ قايدان شىققانىن، كىمگە تيەسىلى بولعانىن جانە قانداي ماقساتتا مالتادان يتالياعا جەتكىزىلگەنىن انىقتاپ جاتىر. ازىرگە قاراجاتتىڭ قىلمىستىق جولمەن الىنعانى جونىندە تۇپكىلىكتى قورىتىندى جاريالانعان جوق.
راگۋزا ماڭىنداعى مالتا باعىتى قارجى ورگاندارىنىڭ باقىلاۋىنداعى ايماقتاردىڭ ءبىرى. ماسەلەن، بيىل پوزتساللو پورتىندا شەكارادان دەكلاراتسياسىز وتكىزىلمەك بولعان قولما-قول اقشانىڭ جالپى كولەمى شىلدە ايىنىڭ سوڭىنا قاراي 839 مىڭ ەۋرودان اسقان. بۇدان بولەك، 24-شىلدەدە مالتاعا بارا جاتقان كولىكتەن التىن قۇيمالار، زەرگەرلىك بۇيىمدار مەن قىمبات ساعاتتار تاركىلەنگەن. بۇل وقيعالاردىڭ 665 مىڭ ەۋرو تابىلعان ىسپەن بايلانىسى بار ەكەنى دالەلدەنگەن جوق.