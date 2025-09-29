يتاليا پرەزيدەنتى ءبىرىنشى دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ يتاليا پرەزيدەنتى سەردجو ماتتارەللانى ءبىرىنشى دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى.
بۇل تۋرالى اقوردادا يتاليا پرەزيدەنتى سەردجو ماتتارەللامەن كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى بىرلەسكەن مالىمدەمە بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- يتاليا - قازاقستاننىڭ ەۋروپا وداعىنداعى ماڭىزدى ءارى سەنىمدى ستراتەگيالىق سەرىكتەسى. بۇگىندە ەكى ەل اراسىندا بەرىك دوستىق پەن سىيلاستىققا نەگىزدەلگەن بايلانىس ورنادى. بارلىق دەڭگەيدەگى ىقپالداستىعىمىز قارقىندى دامىپ كەلە جاتىر. يتاليا پرەزيدەنتى وسى وڭ ۇردىسكە قولداۋ ءبىلدىرىپ، ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ كەلەدى. مەن مۇنى جوعارى باعالايمىن. سول سەبەپتى بۇگىن مەن جوعارى مارتەبەلى پرەزيدەنت سەردجو ماتتارەللا مىرزاعا ءبىرىنشى دارەجەلى «دوستىق» وردەنىن تابىستادىم، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ اقورداداعى كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى بىرلەسكەن مالىمدەمە بارىسىندا.
مەملەكەت باسشىسى قازاق حالقىنىڭ يتاليا حالقىنا دەگەن قۇرمەتى ەرەكشە ەكەنىن باسا ايتتى.
- ەكى ەل اراسىنداعى ءوزارا تىعىز قارىم-قاتىناس ءداستۇرلى دوستىققا نەگىزدەلگەن. ءبىز يتاليانىڭ بۇكىل الەم وركەنيەتىنىڭ دامۋىنا قوسقان زور ۇلەسىن مويىندايمىز. بۇل ماراپاتتى قازاق ەلىنىڭ سىزگە جانە ءسىزدىڭ ەلىڭىزگە دەگەن رياسىز كوڭىلى دەپ قابىلداڭىز، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ يتاليا پرەزيدەنتىن اقوردادا قارسى العان ەدى.