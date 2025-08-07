يتاليا ۇكىمەتى الەمدەگى ەڭ ۇزىن اسپالى كوپىر جوباسىن بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - يتاليا ۇكىمەتى اپەننين تۇبەگىن سيتسيليا ارالىنا قوساتىن الەمدەگى ەڭ ۇزىن اسپالى كوپىردىڭ جوباسىن ماقۇلدادى، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
جالپى ۇزىندىعى شامامەن 3,3 كيلومەتر بولاتىن كوپىردە ءارقايسىسىنىڭ بيىكتىگى 399 مەتر بولاتىن ەكى تىرەۋ باعاناسى بولادى. جوبانىڭ بولجامدى قۇنى - 13,5 ميلليارد ەۋرو.
يتاليا پرەمەر-ءمينيسترى دجوردجا مەلوني كوپىردى سالۋدى ەل ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزدى جوبا دەپ اتادى.
ءوز كەزەگىندە پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى، كولىك جانە ينفراقۇرىلىم ءمينيسترى ماتتەو سالۆيني بۇل قۇرىلىستىڭ وڭىرلەر مەن بۇكىل ەلدىڭ دامۋىن جەدەلدەتەتىنىن ايتتى.
بۇل ينفراقۇرىلىمدىق جوبا كوپتەگەن يننوۆاتسيالاردى قامتيدى جانە ونىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى 6 جىلعا سوزىلادى.
ينفراقۇرىلىمنىڭ تۇتاستىعىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا 40 شاقىرىمنان استام اۆتوموبيل جانە تەمىرجول جولدارىنىڭ قۇرىلىسى جوسپارلانعان.
كوپىر وڭتۇستىك يتاليا مەن بۇكىل ەلدىڭ دامۋىنا ستراتەگيالىق ماڭىزى زور جانە ترانسەۋروپالىق كولىك جەلىلەرىن تولىقتىرۋ تۇرعىسىنان ۇلتتىق ماڭىزعا يە بولادى.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل جوبا يتاليادا 1960-جىلداردىڭ اياعىنان بەرى تالقىلانىپ كەلەدى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ الماتىدا يتاليالىق ساۋدا ءۇيىن اشۋدى ۇسىندى.