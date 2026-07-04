ەگيپەت الەم چەمپيوناتى 1/8 فينالىنا جولداما الدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا ەگيپەت قۇراماسى 1/8 فينالعا جولداما الدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ەگيپەتتىك فۋتبولشىلار العاشقى بولىپ ەسەپ اشتى. ويىننىڭ 13-مينۋتىندا ولاردىڭ قاتارىنان ەمام اشۋر مەرگەندىگىمەن كوزگە ءتۇستى. ودان كەيىن اۋستراليالىق قۇراما ءبىرىنشى كەزەڭدە تارازى باسىن تەڭەستىرۋگە ۇمتىلدى.
ويىننىڭ 55-مينۋتىندا ەگيپەت ساپىنان موحامەد حاني اۆتگولدىڭ اۆتورى اتاندى.
وسىلايشا نەگىزگى كەزەڭ 1:1 ەسەبىمەن تەڭ اياقتالىپ، ويىن وۆەرتايمعا ۇلاستى. وۆەرتايمدا جەڭىمپاز انىقتالعان جوق. پەنالتي سەرياسىندا ەگيپەت ۇزدىك اتانىپ، جارىستى جالعاستىرۋعا مۇمكىندىك الدى.
موحامەد سالاح باستاعان افريكالىق قۇراما G توبىندا ءبىر جەڭىس، ەكى تەڭ ناتيجەمەن بەس ۇپاي الدى. ولار بەلگيا جانە يرانمەن 1:1 ەسەبىنە قاناعات بىلدىرسە، جاڭا زەلانديانى 3:1 ەسەبىمەن قاپى قالدىردى.
ەكى قۇراما بۇعان دەيىن 2010-جىلى 17-قاراشادا جولداستىق كەزدەسۋدە وينادى. بۇل كەزدەسۋدە ەگيپەت قارسىلاسىنان 3:0 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.
ايتا كەتسەك، بۇعان دەيىن 1/8 فينالعا شىققان 13 قۇراما بەلگىلى بولدى. ولاردىڭ قاتارىندا كانادا، برازيليا، پاراگۆاي، ماروككو، نورۆەگيا، فرانسيا، مەكسيكا، انگليا، بەلگيا، ا ق ش، يسپانيا، پورتۋگاليا قۇرامالارى بار.
ەندى 4-شىلدەدە ساعات 03:00 دە ارگەنتينا - كابو-ۆەردە جاسىل الاڭعا شىقسا، پلەي-وفف ساتىسىنداعى ويىنداردى 4-شىلدەدە 06:30 دا كولۋمبيا - گانا تۇيىندەيدى.
ەسكە سالساق، فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا شۆەيتساريا قۇراماسى 1/8 فينالعا جولداما الدى.