مىسىرداعى ءىرى جول اپاتىنان قازا بولعاندار اراسىندا قازاقستاندىقتار بار ما
استانا. KAZINFORM - مىسىردىڭ تۋريستىك ايماعىندا بولعان جول اپاتىنان 21 ادام قازا تاپتى. قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قازا تاپقاندار اراسىندا قازاقستان ازاماتتارى جوق ەكەنىن حابارلادى.
2-قىركۇيەكتە مىسىردىڭ وڭتۇستىك سيناي پروۆينتسياسىنداعى داحاب - نۋۆەيبا تاسجولىندا جولاۋشىلار اۆتوبۋسى اۋدارىلدى. قىزىل تەڭىز جاعالاۋىنداعى بۇل ايماق تۋريستەر اراسىندا تانىمال.
العاشقى مالىمەت بويىنشا، اپاتتان 16 ادام قازا تاۋىپ، 28 ادام زارداپ شەككەن. كەيىن مىسىردىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قازا تاپقاندار سانى 21 گە جەتكەنىن حابارلادى.
قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى اپاتقا قاتىستى اقپاراتتى تەكسەردى. ۆەدومستۆونىڭ Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن مالىمەتىنشە، قازا تاپقاندار مەن زارداپ شەككەندەر اراسىندا قازاقستان ازاماتتارى جوق.
مىسىردىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى حالەد ابدەل-عاففاردىڭ تاپسىرماسىمەن وڭىردەگى مەديتسينالىق قىزمەتتەر جوعارى دايىندىق رەجيمىنە كوشىرىلدى. اپات ورنىنا 20 جەدەل جاردەم كولىگى جۇمىلدىرىلدى.
بۇعان دەيىن ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى جول اپاتى كەزىندە زارداپ شەككەندەرگە العاشقى كومەك كورسەتۋ ءتارتىبىن تۇسىندىرگەن ەدى.