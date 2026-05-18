مىسىردا اكۋلا كوبەيدى: بيلىك تۋريستىك ايماقتاردا تەڭىز جىرتقىشىن اۋلاۋعا كىرىستى
استانا. KAZINFORM - مىسىرداعى تانىمال كۋرورتتار جاعالاۋىندا اكۋلالار سانى كۇرت ارتتى. ب ا ق مالىمەتىنشە، تەڭىز جىرتقىشتارى كۋرورت ماۋسىمىنىڭ باستالۋىمەن حۋرگادا مەن شارم-ەش-شەيحتەگى تۋريستىك ايماقتارعا ءجيى جاقىنداي باستاعان. بۇل تۋرالى بەلتا جازدى.
مىسىردا تۋريستىك ايماقتاردا اكۋلالاردى اۋلاۋ باستالدى. حۋرگادا مەن شارم-ەل-شەيح جاعالاۋىندا تاياز سۋداعى بالىق ۇيىرلەرىنە بايلانىستى اكۋلالار ءجيى كورىنە باستاعان. بيلىك ءار قوناق ءۇي شتاتىندا مىندەتتى تۇردە بىلىكتى قۇتقارۋشى بولۋىن تالاپ ەتتى.
جاعالاۋ بويىندا موتورلى قايىقتاردىڭ كەزەكشىلىگى ۇيىمداستىرىلدى. قىزمەتكەرلەردەن العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ داعدىلارى تالاپ ەتىلەدى.
جۋىردا ءبىر جىرتقىش اكۋلا ەل-كۋسەير تۋريستىك ايماعىنا كىرىپ كەتكەن. جەرگىلىكتى بيلىك ەكى مەترلىك اكۋلانى ۇستاپ، كوزىن جويۋ ءۇشىن جاعاجايلاردى ۋاقىتشا جاپتى.
بيلىك مۇنى سول اۋماقتا بۇعان دەيىن جولبارىس اكۋلاسى ءبىر كۇن بويى ءجۇزىپ، اكۆاتوريادان وزدىگىنەن كەتپەگەنىمەن ءتۇسىندىردى.
مۇنداي شارالار تۋريستەردىڭ نارازىلىعىن تۋدىردى. بۇرىن جىرتقىشتاردى ۇستاپ، جاعالاۋدان الىسقا جىبەرىپ وتىرعان.
ەسكە سالا كەتسەك، بيىل قاڭتاردا برازيليادا 13 جاستاعى بالا اكۋلا شابۋىلىنان قازا تاپتى.
ال اۋستراليا جاعاجايلارى اكۋلا شابۋىلدارىنا بايلانىستى جابىلدى.