مىسىردان 2500 جىل بۇرىنعى قۇندى قازىنا تابىلدى
استانا. KAZINFORM - ارحەولوگتار مىسىردىڭ باتىسىنداعى باحاريا وازيسىندە شامامەن 2500 جىل بۇرىنعى ەجەلگى حرامدار كەشەنىنىڭ قالدىقتارىن تاپتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل جاڭالىق ءال-قاسر ءال-قاديم («ەسكى ساراي») عيباداتحاناسىنىڭ ورنىندا تابىلدى. ءول بىزدىڭ داۋىرىمىزگە دەيىنگى 664-525 -جىلدار ارالىعىندا بيلىك ەتكەن 26-اۋلەتكە تيەسىلى.
مىسىردىڭ تۋريزم جانە كونە جادىگەرلەر مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەجەلگى ەسكەرتكىشتەر جوعارى كەڭەسىنىڭ ەكسپەديتسياسى قۇمتاس قۇرىلىمىنىڭ قالدىقتارىن، پەرعاۋىن پسامتيك I-دىڭ ەسىمدەرى مەن تيتۋلدارى جازىلعان تاس بلوكتاردى جانە باسقا دا ءبىرقاتار جادىگەرلەردى تاپقان.
ەجەلگى ەسكەرتكىشتەر جوعارى كەڭەسىنىڭ باس حاتشىسى حيشام ەللەيسيدىڭ ايتۋىنشا، جاڭا ولجالار ءار ۋاقىتتا ءوڭىردىڭ اكىمشىلىك ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى بولعان كەشەننىڭ ماڭىزدى تاريحي جانە ءدىني ماڭىزىن راستايدى.
مىسىر كونە جادىگەرلەر سەكتورىنىڭ باسشىسى مۇحاممەد ابد ءال-بادي ارحەولوگتاردىڭ 16 قۇمتاس باعاناسى بار عيباداتحانانىڭ نەگىزگى باعانالى زالىن، سونداي-اق ىرگەلەس بولمەلەرى مەن حرامدارىن تاپقانىن حابارلادى. قابىرعالار مەن ارحيتەكتۋرالىق ەلەمەنتتەردە ەجەلگى ەگيپەت قۇدايلارىنىڭ امۋن-را، امۋنەت، حونسۋ ەسىمدەرى جازىلعان يەروگليفتىك جازۋلار ساقتالعان.
زەرتتەۋشىلەر زالدىڭ قۇرىلىسى پەرعاۋىن پسامتيك I تۇسىندا باستالىپ، اپري دەگەن اتپەن بەلگىلى ۋاحيبرە مەن گرەكتەرگە اماسيس دەگەن اتپەن بەلگىلى ياحموس II تۇسىندا اياقتالعانىن انىقتادى.
ەكسپەديتسيا سونىمەن قاتار 18-اۋلەتتىڭ پەرعاۋىن II امەنحوتەپتىڭ تۇسىنا جاتاتىن تاس ستەلانى تاپتى. بۇل ولجا وازيستىڭ جاڭا پاتشالىق كەزىندەگى مىسىر مەملەكەتىمەن بايلانىسىن راستايدى. رامسەس II كەزىندە تابىلعان ارتەفاكتىلەر بۇل جەردە 26-اۋلەتكە دەيىن دە ءدىني جانە قالالىق بەلسەندىلىكتى دالەلدەيدى.